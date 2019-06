「狼人」率5萬觀衆唱歌 賀「磁力王」八十大壽

至於「狼人」曉治積曼(Hugh Jackman)正舉行巡迴演唱會,前日唱到英國曼徹斯特,他表示由於正開騷,所以未能親自恭賀伊恩麥基倫,但他相當有心,拿着手機360度拍攝全場約5萬名觀衆,並一起唱生日歌祝賀伊恩的片段。

曉治積曼首次舉行巡迴騷

提起曉治積曼,他不但會演戲,更能歌善舞,他首次舉行巡迴演唱會《 The Man The Music The Show》,合共演出88場,本月初在蘇格蘭格拉斯哥揭開序幕,並會巡迴到都柏林、伯明翰、倫敦、漢堡、巴黎、阿姆斯特丹、芝加哥、紐約、波士頓、洛杉磯、華盛頓、多倫多、悉尼、墨爾本等等,遍及歐美澳多個國家及城市,10月19日尾場將會在墨西哥演出。

曉治積曼的巡迴騷會唱出《孤星淚》、《大娛樂家》及百老匯音樂劇衆多歌曲,還有管弦樂團現場伴奏,但暫時未知他會否把演出帶來亞洲。