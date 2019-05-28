完全康復需休養數月 胡鴻鈞撞傷頭部過程全斷片

記者：林祖傑

攝影：黃梓烜

胡鴻鈞於昨日下午3時由經理人及助手陪同下出院，身穿一身黑色運動服並戴上口罩，見記者亦禮貌揮手，因覺得自己好醜樣，拒絕除下口罩。

隨後他接受了簡短訪問，仍有點氣若游絲，問現階段身體情况如何？他說：「康復進度都好的，不過需要繼續休息。（要休息多久？）醫生表示要完全康復的話，可能需要幾個月，但視乎我的狀態，因我尚算後生，所以都應該ok。」

仍見頭暈屬正常

問到發生意外時撞到頭部哪位置？胡鴻鈞明顯有點失憶道：「我不太記得。（跌倒後沒有知覺？）都不太記得。（可有休克？）我都要問同事，因為真的不記得，但檢查完都ok。（有否穿頭流血？）應該沒有。（是否昏迷了一段時間？）我真的不太記得。」問此刻是否會不記得事情？他也承認說：「我諗少少都有，但都ok。」他指現階段會比較眼瞓，有少少暈，不過醫生稱屬正常，只要乖乖聽話休息，應該沒有後遺症。

會否用替身公司安排

胡鴻鈞表示需要再休息多一段時間，劇集《降魔的2.0》拍攝已近尾聲，他只是還有少少戲分要拍。問之後是否還要吊威也？他稱未知道是否要再拍，會否改用替身由公司安排；出院後要定期覆診，只希望盡快康復，下月可如期跟吳若希到美國登台。

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