向蕭正楠秘婚偷師 袁偉豪努力掙錢娶妻

指蕭氏夫婦好鬼馬

蕭正楠和太太黃翠如昨日在網上分享多張於峇里島補辦婚禮照片，袁偉豪留言笑指他們舉行蠱惑的婚禮，還說要向二人偷師。問袁偉豪是否想仿效蕭正楠和黃翠如秘婚？袁偉豪說：「他們好鬼馬，今日才在網上分享照片，不知道玩到那麼大。他們去年結婚，我正在拍《鐵探》，又為家中事而煩惱，所以沒通知我。今次秘密再補辦婚禮，更加鬼馬。（會否學他們那麼鬼馬？）我本身好鬼馬，到時先算。」

峇里pre-wedding相

笑問袁偉豪和張寶兒是否已影婚照？他笑說：「我們自拍照就有，之前去峇里影相集，有些照片未出街，可以當 pre-wedding，景色很美，個feel好似。不過沒穿禮服，只穿便服，當係啦。（未來太太會收貨？）不會， 我好認真，婚禮唔慳得，所以要掙多些錢。」

記者：柯美