爆陳凱琳鍾意換尿片 鄭嘉穎為囝囝推內地劇

記者：林祖傑

攝影：孫華中

活動上司儀楊洛婷問鄭嘉穎婚後和當爸爸後的心態有何轉變？鄭嘉穎說：「未結婚前是自我中心，婚後有個家，會以家庭為先，現在老婆（陳凱琳）都退後一點，以小朋友為先。」他笑稱現階段全職湊仔，離開香港太久的工作暫時不敢接，怕出埠太久，兒子不認得他；現在每朝起牀第一件事就是看BB，樣貌每日也在變。會否培養兒子成為亞洲網球王子？他笑說：「是世界網球王子！但也要看他將來喜歡什麼！」

離開囝囝4日已覺好耐

鄭嘉穎笑言要多謝囝囝鄭承悅益老竇，令他接到不同類型的工作。是否真的不接離港太久的工作？他說：「短程就OK，如果要離港3、4個月就真的太長，暫時不考慮，確實有推過些內地劇，最長只試過離開4日，已覺得好耐。現在覺得自己好幸福，如早10年，根本沒資格去揀工作，好慶幸現在有得揀。」

他透露現在湊B已十分熟手，還爆與太太陳凱琳分工，「太太鍾意換片，我也不知為何會鍾意，她說不臭，還說香的，她鍾意換片就讓她換，我負責餵奶和掃風，大家各有崗位。」

負責餵奶掃風 太太是最愛

談到他將太太位置退後，不怕陳凱琳嬲？鄭嘉穎說：「太太不會嬲，大家都明白囝囝是最需要照顧的家庭成員，或者將來再有第二個，她還要退一退，不過暫時未有計劃，要等太太唞唞先。其實太太是我的最愛，因為仔女會長大離開你，最後在一起的都是太太，所以太太是最愛。這樣說，今晚番去就無事了。」

胡杏兒催生女 將來對親家

百日宴上，跟鄭嘉穎合作劇集《鐵馬尋橋》結緣的唐詩詠、馬國明、黃嘉樂和女友齊到賀，唐詩詠說抱B仔好緊張，又說個心被Rafael融化。與嘉穎合演《怒火街頭》的胡杏兒與老公李乘德帶同兒子李奕霆出席，杏兒叫嘉穎快點追個女，跟她對親家，嘉穎回覆她說會盡力而為。

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