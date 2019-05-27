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2019年5月27日星期一
康城影展韓片零的突破 奉俊昊《上流寄生族》贏金棕櫚獎
安東尼奧扮「艾慕杜華」稱帝
愛美莉畢覃撲返康城封后
得獎名單
變身「火龍果」搞笑稱退出樂壇 張敬軒自嘲肥到似糯米雞
陳智燊訪眼疾兒童傷心落淚
網上招募演員 李道洪：識唱歌演戲兼靚女
爆陳凱琳鍾意換尿片 鄭嘉穎為囝囝推內地劇
下月中美國登台 吳若希：胡鴻鈞唔會甩底
鄧麗欣演沉重角色：有時會想喊
阿姐秋官聖淘沙唱經典 完騷歎榴槤
前度以性愛視頻恐嚇案審訊前夕 具荷拉自殺未遂昏迷
圭賢軍中出浴遭30人圍觀
小倉優子補拍婚紗相
孝琳捲入校園欺凌風波
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【明報專訊】（請看附圖）
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康城影展韓片零的突破 奉俊昊《上流寄生族》贏金棕櫚獎
安東尼奧扮「艾慕杜華」稱帝
愛美莉畢覃撲返康城封后
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變身「火龍果」搞笑稱退出樂壇 張敬軒自嘲肥到似糯米雞
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