自幼面癱口齒不清 史泰龍與阿諾合辦演講課

嘉芙蓮丹露女兒封后

另一方面，康城影展的一種關注單元前日頒獎，台灣的《灼人秘密》及內地片《六欲天》鎩羽而回，巴西導演Karim Ainouz執導的《Invisible Life》奪得最佳電影，該片講述1950年代巴西，兩名女性在遏抑及偏見之下掙扎求存的故事。《Beanpole》Kantemir Balagov奪得最佳導演殊榮。《緣份春色》導演基斯杜夫安諾希（Christophe Honore）新作《On a Magical Night》，為女主角琪亞拉馬斯杜安尼（Chiara Mastroianni）帶來最佳演員獎，她致謝時含淚說，「這是我第一個獎項，實在訝異，而且很感動」。現年46歲的琪亞拉來自演藝世家，其母嘉芙蓮丹露（Catherine Deneuve）跟意大利男星馬斯杜安尼（Marcello Mastroianni）發生婚外情時誕下她。

至於表揚同性戀、跨性別題材電影的同志金棕櫚獎，則落在主競賽單元的《Portrait of a Lady on Fire》身上。另外，塔倫天奴（Quentin Tarantino）代《從前，有個荷里活》中畢彼特角色Cliff的愛犬Brandy，領取狗狗最佳演出獎。