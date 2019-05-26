郭可盈廿四孝媽咪 為女兒撲飛睇Blackpink

郭可盈稱之前陪9歲女兒林天若應付考試，昨日終於考完，自己可以鬆一口氣，但又要開始安排暑期活動。她透露女兒最近愛上韓國女團Blackpink，得知Blackpink下月到澳門開騷，即時撲了3張最貴的門票，但之後才知最貴的握手位是企位，「要企足兩小時，我體力還可應付」。她透露女兒有表演慾，會跟着Blackpink又唱又跳。會否讓女兒去韓國學藝？她說言之尚早，畢竟女兒才9歲，學業為重。她不介意女兒追星，只要正面不迷戀，以欣賞角度去聽歌就可以。

穿黑色貼身裙的熊黛林（Lynn）已回復昔日fit爆狀態，她指夏天一到就自動會瘦，加上每天在家中照顧孖女，如做運動般辛苦。她透露剛與老公去完日本福岡返港，下月真正出山，到內地拍電影和電視劇。

熊黛林爆老公保守 禁曬露背相

想起要離開孖女去內地工作，Lynn直言已不捨得，「幸而劇組好惜我，一星期至10日便放我返港照顧BB，老公也會帶BB來探班」。現在狀態大勇，會否著泳衣騷身材？Lynn說：「揀緊，我喜歡陽光海灘，已計劃完成工作後，與老公去泰國玩幾日，影靚得來又不太性感的相，可以給大家看，性感相當然留給老公看。」她稱老公很保守，她在日本浸溫泉的露背相都不許放上網。

記者：柯美

攝影：黃梓烜

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