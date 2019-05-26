期待《鐵探》開拍續集 惠英紅：我收平啲都OK

惠英紅（紅姐）前晚在《鐵探》慶功宴上笑自己開口中，預測到收視有33點，早知應該講36點才用絲襪笠頭，收視可能更好，她說：「那對笠頭絲襪值幾千元的，太醜樣我接受不了，玩笠頭無所謂，最緊要大家開心，個個見我笠頭都大笑。」她期待再有好劇本合作，更希望《鐵探》開拍續集，她說：「我收平啲（酬勞）都OK的！」最近她忙於掙外快，會化身慈禧去橫店拍攝一個介紹宮廷美食的節目，又要上北京拍劇集，預算逗留內地3個月。

稱許紹雄情慾短訊90%是假

對於老友許紹雄被爆疑似在微信與內地女子玩情慾短訊，紅姐說：「我不敢講百分百是假，但我覺得有90%是假的，我跟許紹雄有微信聯絡的，報道他的微信戶口照片一樣，但戶口編號不一樣。」許紹雄覺得被人「網絡強姦」？紅姐笑說：「他幾十歲人難得被人強姦，我不會戥他難過，他是性格樂觀的人，被人盜用完帳戶，最多笑一笑，之後就無事。」紅姐自言數年前亦遭遇過被人盜用微博帳戶，「我拍劇要保密造型，好耐沒有更新帳戶，被人盜用來賣廣告，最終我無法拿回帳戶使用權，要剷除舊帳戶再開新帳戶」。

張寶兒鄧佩儀即場絲襪笠頭

紅姐、姜皓文（黑仔）和袁偉豪（Ben）日前以絲襪笠頭上街拍片「找數」答謝觀眾後，被點名要「找數」的楊明在慶功宴上用桃紅色絲襪笠頭，他又拉張寶兒和鄧佩儀落水，兩女好玩得，用同一對絲襪笠頭扮孖寶。Ben即笑女友張寶兒：「你今晚不要回家，直接去鄧佩儀那裏！」

袁偉豪體重回升 操肌拍新劇

《鐵探》傳開拍前傳，蔡思貝笑言怕無得撈，「前傳應該講我同楊明童年時，點樣互相扶持、建立感情」。 Ben提議齊集演員出埠拍輕鬆喜劇，「就算去長洲都好，好似去旅行」。Ben表示為《鐵探》減磅演出，如今體重已回升，開始操肌準備8月拍《使徒行者3》。蔡思貝有幸加入《使3》的大家庭演出，但未了解角色詳情，「我正留長頭髮，未知造型如何，也不到我控制，交畀劇組決定，之前拍《機場特警》都要剷青，不知有沒有新形象見觀眾」。

吳廷燁拍無綫劇似衣錦還鄉

吳廷燁演奸角「營長」獲好評，他大表開心，但自爆曾不想接演該劇，後來卻愈拍愈開心，希望有下集。他說：「今次是我自無綫藝訓班畢業後，相隔36年回來第一次真正拍劇，有種回娘家、母校感覺，有點衣錦還鄉，還了心願，但戲癮不夠滿足，如果角色描寫深入一點、多點發揮更好。」 他期待再拍無綫劇，演忠或奸、跟任何演員合作也無所謂。有提議他與緋聞女友張文慈再續前緣？他叫好：「以前拍《殭屍》我暗戀佢，可以拍一部由她暗戀我。」

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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