《哥斯拉II：王者巨獸》 怪物大激鬥

早在1998年，《天煞地球反擊戰》導演羅倫艾默烈治（Roland Emmerich）已把《哥斯拉》搬上荷李活大銀幕，可惜票房與口碑均欠佳，令到這位縱橫日本影壇超過半世紀的國寶級「演員」鎩羽而回。直至2014年，華納兄弟與Legendary兩大電影公司決定重啟這個系列，更參考Marvel超級英雄片的成功方程式，為《哥斯拉》打造一個「怪獸宇宙」（MonsterVerse），事實證明找對了路。

《變種特攻》編劇執導

新版《哥斯拉》不再單打獨鬥，《金剛：骷髏島》結局預告其他巨獸包括摩斯拉、拉頓及王者基多拉都將會在續集《哥斯拉II：王者巨獸》登場，感覺就似《復仇者聯盟》一樣，每集都加插新角色，務求令到「怪獸宇宙」不斷壯大，感覺更熱鬧刺激。

《哥斯拉II：王者巨獸》原定由上集導演加利安愛德華斯（Gareth Edwards）繼續掌鏡，但因他開拍《俠盜一號：星球大戰外傳》，結果換上《變種特攻：天啟滅世戰》編劇米高德格堤（Michael Dougherty）兼任編導，他自爆從小已是日版《哥斯拉》粉絲，「目前仍然保留18吋高的哥斯拉玩具」。

進入君主秘密基地

當年只有10歲的米高德格堤，利用家庭攝錄機把哥斯拉跟其他玩具的「作戰」場面，逐格拍攝成為自家《哥斯拉》電影；如今進軍荷李活，當然要把童年回憶盡情發揮，「我想到用一個獨特方法，令到摩斯拉、拉頓及王者基多拉都很自然地登場，彷彿牠們一直存活在地球，而且在故事發展的時間軸上，能夠完美地銜接《哥斯拉》和《金剛：骷髏島》」。至於是什麼方法？觀眾便得入場欣賞了。

今集故事延續《金剛：骷髏島》劇情，曾在前作登場的秘密組織「君主」，終於可以大張旗鼓，當觀眾透過鏡頭進入君主的秘密基地，自會驚訝於他們的財雄勢大、科技先進，反映世界各國對於哥斯拉等巨獸威脅，從未膽敢輕視，而是強硬應對。

章子怡有份演出

新片保留了渡邊謙及莎莉賀堅斯（Sally Hawkins）等少數角色，並加入《怪奇物語》美莉布朗（Millie Bobby Brown）及內地女星章子怡等，後者更是一人分飾兩角，扮演君主的骨幹成員陳博士和她的孖生妹妹，由於她將演出下集《Godzilla vs. Kong》，估計在應對哥斯拉的問題上，她擔當重要角色。

至於首次進軍大銀幕的美莉布朗，雖然大部分時間都要在綠幕前演戲，但她樂在其中，更跟飾演其母的《無間道風雲》維拉法米加（Vera Farmiga）等劇組人員相處愉快，包括教對方跳舞，又把玩具老鼠放入她的休息車雪櫃內，為忙碌的拍攝日程增添不少歡樂，難怪眾星都疼惜她，大讚她是劇組的「開心果」。

文：張晴