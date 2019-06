特朗普女兒蒂法尼現身amfAR疑耗費公帑 奉俊昊《寄生蟲》奪康城大獎呼聲高

康城影展官方刊物《Screen》邀請全球10個國家及地區的影評人為21齣主競賽單元電影評分,當中17齣作品的成績單已曝光,其中以奉俊昊執導、《逆權司機》宋康昊主演的《寄生蟲》獲3.4平均分領先。該片講述失業的四口之家,某日長子利用假文應徵做朴社長的家庭教師,讓他們看到一線生機,開始想盡辦法,享受上流生活。電影以黑色喜劇手法,諷刺韓國社會貧富懸殊的現象,無論編導手法都受到讚賞。

至於西班牙名導艾慕杜華(Pedro Almodovar)的半自傳電影《Pain and Glory》,以及法國女導演Celine Sciamma拍攝的《Portrait of a Lady on Fire》,則分別以3.3分緊隨其後。《危險人物》塔倫天奴(Quentin Tarantino)集合兩大男神:畢彼特(Brad Pitt)和里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)主演的《從前,有個荷里活》(Once Upon a Time in Hollywood)成績亦不俗,以平均3分排第3位。

36套晚裝以100萬歐元出售

提起里安納度,過往只要他身在康城,總會出席愛滋病基金籌款晚宴,但前晚卻未見其蹤影,他反而跟《魔盜王》男星奧蘭度布林(Orlando Bloom)現身參賽片《The Traitor》首映禮。

amfAR除了有《靚太唔易做》伊娃朗歌妮亞(Eva Longoria)、內地女歌手李宇春、名模Kendall Jenner、《生化危機》美娜祖華域(Milla Jovovich),以及《我的超豪男友》亨利高定(Henry Golding)等現身外,貴為美國第一千金的蒂法尼亦偕男友到場,並把現場片段上載到社交網。

有指蒂法尼當地逗留4日3夜,未計機票、酒店,單是她身邊的保鑣就耗費2萬美元(約15.6萬港元)公帑,據悉因而有不少網友到蒂法尼的社交網留言責罵她泄憤。

至於拍賣會上,伊娃、美娜,以及《火拼時速》男星基斯德加(Chris Tucker)都有上台幫忙叫價;其中由大批名模示範的36套晚裝,最終由單一買家以100萬歐元(約870萬港元)成功競投。其餘拍賣的項目中,比較特別的還有英國王子基金提供的3日倫敦VIP之旅,最後以17.5萬歐元出售。

另外,湯鍾斯(Tom Jones)、英國搖滾樂隊The Struts,以及瑪麗嘉兒(Mariah Carey)擔任表演嘉賓,後者上周已為珠寶品牌Chopard的派對獻唱,據悉她前晚也是從都柏林飛到康城演出,唱了兩首歌後又立即離開。