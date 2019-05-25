特朗普女兒蒂法尼現身amfAR疑耗費公帑 奉俊昊《寄生蟲》奪康城大獎呼聲高

康城影展官方刊物《Screen》邀請全球10個國家及地區的影評人為21齣主競賽單元電影評分，當中17齣作品的成績單已曝光，其中以奉俊昊執導、《逆權司機》宋康昊主演的《寄生蟲》獲3.4平均分領先。該片講述失業的四口之家，某日長子利用假文應徵做朴社長的家庭教師，讓他們看到一線生機，開始想盡辦法，享受上流生活。電影以黑色喜劇手法，諷刺韓國社會貧富懸殊的現象，無論編導手法都受到讚賞。

至於西班牙名導艾慕杜華（Pedro Almodovar）的半自傳電影《Pain and Glory》，以及法國女導演Celine Sciamma拍攝的《Portrait of a Lady on Fire》，則分別以3.3分緊隨其後。《危險人物》塔倫天奴（Quentin Tarantino）集合兩大男神：畢彼特（Brad Pitt）和里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演的《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）成績亦不俗，以平均3分排第3位。

36套晚裝以100萬歐元出售

提起里安納度，過往只要他身在康城，總會出席愛滋病基金籌款晚宴，但前晚卻未見其蹤影，他反而跟《魔盜王》男星奧蘭度布林（Orlando Bloom）現身參賽片《The Traitor》首映禮。

amfAR除了有《靚太唔易做》伊娃朗歌妮亞（Eva Longoria）、內地女歌手李宇春、名模Kendall Jenner、《生化危機》美娜祖華域（Milla Jovovich），以及《我的超豪男友》亨利高定（Henry Golding）等現身外，貴為美國第一千金的蒂法尼亦偕男友到場，並把現場片段上載到社交網。

有指蒂法尼當地逗留4日3夜，未計機票、酒店，單是她身邊的保鑣就耗費2萬美元（約15.6萬港元）公帑，據悉因而有不少網友到蒂法尼的社交網留言責罵她泄憤。

至於拍賣會上，伊娃、美娜，以及《火拼時速》男星基斯德加（Chris Tucker）都有上台幫忙叫價；其中由大批名模示範的36套晚裝，最終由單一買家以100萬歐元（約870萬港元）成功競投。其餘拍賣的項目中，比較特別的還有英國王子基金提供的3日倫敦VIP之旅，最後以17.5萬歐元出售。

另外，湯鍾斯（Tom Jones）、英國搖滾樂隊The Struts，以及瑪麗嘉兒（Mariah Carey）擔任表演嘉賓，後者上周已為珠寶品牌Chopard的派對獻唱，據悉她前晚也是從都柏林飛到康城演出，唱了兩首歌後又立即離開。