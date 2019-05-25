無悔爆粗與網民對罵 曾樂彤：會承擔責任

【明報專訊】曾樂彤、組合天堂鳥（BOP）昨日在無綫電視城為籌款騷《萬眾同心公益金》綵排，曾樂彤表示會聯同群星表演5、6分鐘勁歌熱舞，要練習著斗零踭高跟鞋，配合凌空跳動作，很大挑戰。提到她之前公開唱新歌《太陽蛋》被質疑咪嘴，事後她在網上貼苦練唱歌片段反駁時疑似爆粗，被網民群起攻擊，因而傳這首歌推出無期？曾樂彤承認：「《太陽蛋》會推遲宣傳，稍後會有另一首新歌《存在》派台。」她表示做過的事要承擔責任，不能說後悔，但會學習如何面對。有否被公司照肺？她說：「不是照肺，公司同我傾偈，說我剛入行做藝人，又是年輕人，做事出了一些效果，就要承受。」她經歷事件後學精了，又即場唱出歌詞「盡情愚弄我吧」抒發感受，「我現在成佛，不會再跟人對罵，希望大家高抬貴手，我覺得自己剛入行，真的衝動了」。