34歲生日對住黃宗澤 周秀娜計劃雪卵為生B準備

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜

周秀娜日前34歲生日（22日），當天忙於拍新劇《戰毒》，獲劇組送上生日大禮，她說：「生日好忙，一日內切了4個蛋糕。當日拍劇由朝早拍到晚，跟拍檔黃宗澤在酒店和遊艇對足全日，拍『愛情動作戲』。劇組笑稱黃宗澤就是我的生日禮物，叫我拆禮物。黃宗澤是好拍檔，中間小休時有請我食生日飯。」周秀娜欣賞黃宗澤懂烹飪，所以印象加分，對劇組的特別安排感開心和滿意。

未知會否生B 讓自己多個選擇

仍單身的周秀娜恨拍拖但不心急，希望能找到認定對方為終身伴侶才開始，否則寧願不拍拖。她自爆今年生日願望是有意雪卵，為未來生育作準備，「明年就35歲了，有想過在自己最佳狀態下雪卵，將來生唔生小朋友都好，都讓自己多個選擇，不過暫時未詳細問清楚如何雪卵」。她承認喜歡小朋友，但見家中兄長和弟弟均已婚，明白養育小朋友壓力好大，令她有點擔憂。

馬詩慧為女兒拍裸照 斥猥瑣留言

琦琦早前到英國探望女兒Ella兼共度母親節，她甜笑爆收到禮物，「以往母親節女兒會送卡給我，今年她寫了一本長達20幾頁的書，內容是讚美我是世界上最好的媽咪，因不會給她任何壓力，只讓她做喜歡的事。她還跟我到餐廳食飯，可惜丈夫（任達華）要拍戲未有一齊慶祝 」。

馬詩慧稱3名子女都長大，一家人簡單食飯慶祝已感開心。重提她們一家之前出外旅行，馬詩慧親自為女兒王麗嘉拍攝出浴全裸照，上載在社交平台惹猥瑣留言？她反問相片拍得靚，在網上分享有什麼問題？她稱整件事都有藝術美感，不明白這世界有不少人都用猥瑣想法看事情。

Rosemary爆老公又想追多個

已為人母Rosemary性感現身，透露早前偕丈夫、兒子聯同一班朋友到泰國蘇梅島旅行，開心與8個月大兒子度過首個母親節。她的好友樂基兒早前誕下兒子仍在坐月，她表示未有打擾對方，稍後才探望，到時會交流湊仔經。Rosemary爆丈夫恨再添家庭成員，但她剛成功收身而且仍餵母乳，想待兒子一歲才考慮。

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