閉關養聲備戰個唱 容祖兒東廊傾偈切線險遇車禍

記者：柯美

攝影：孫華中

容祖兒昨日出席代言活動，見她精神仍然欠佳，聲線柔弱，感冒還未痊癒。她說：「我患感冒一個月了，吃了很多藥，已經好了不少，但仍未徹底痊癒。我今年犯太歲，也不由你不信，媽咪昨日已幫我去攝太歲，希望攝完可以快些痊癒。」

媽咪幫手攝太歲

犯太歲的祖兒還提醒自己今年駕駛要小心，提高警覺，危機感要重一點。她自爆試過駕車在東區走廊邊傾偈邊切線，分心下看不到隔籬線有車，立刻「抽頭」，部車離晒地險象環生，幸而有驚無險，之後即戒掉駕車時傾偈。為何不讓司機揸？她說放假自駕是樂趣。

容祖兒透露下月中開始閉關，為8月舉行的個唱準備，為了養聲，所有的錄音都取消，說話也盡量細聲，人也變得溫柔了。

要學阿Lam細細聲

容祖兒說：「要被迫改變自己性格，以前習慣大聲說話，現在完全不敢，說話時會叫朋友靠近一點。要keep一世，跟阿Lam睇齊。（可以忍到？）沒有辦法，一直用錯聲，令聲線透支，是時候改變。不過朋友話我養聲可以，但不要讓他們擔心，因我說話沒高低音，聲線太平，感覺沒精神，個樣好惡，所以要練吓。（會否興奮時大聲叫？）沒東西會令我過度興奮。」祖兒指媽媽有煲湯水給她養聲，還要繼續吃西藥和針灸，她笑言：「吃了西藥成日都好high。」

容祖兒日前出席著名填詞人黃偉文50歲生日會，黃偉文在社交網分享跟她及何韻詩的合照。祖兒與何韻詩曾是關係親密好友，但7年前何韻詩舊愛劉浩龍宣布與容祖兒拍拖後，3人的友情備受考驗，有指何韻詩與容祖兒「斷交」。直至去年她們去日本看黃耀明演唱會，影世紀大合照被指「破冰」。

黃偉文曬世紀合照「找數」

黃偉文說︰「自從2012年元旦後便欠下大家的『一年一度一月一日叱咤三人合照』。#七年五個月零廿一日 #終於找數。」很多粉絲見到照片後非常激動，說希望下次黃偉文再開作品展演唱會時，容祖兒與何韻詩可以上台合唱。

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