丈夫設計粉紅鑽戒寓意永遠幸福 陳法拉再婚嫁法國男

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司馬諾於哈佛商學院攻讀MBA課程，曾任法國駐日外交官，熱愛中國文化，講得一口流利普通話，並在美國創辦電腦程式公司。他與法拉相戀3年，於5月18日在巴黎舉行婚禮，攜手展開人生新一頁。

以普通話承諾一世照顧法拉

婚禮當天，巴黎風和日麗，法拉身穿米蘭設計師度身訂做的一套白色簡約典雅婚紗，與司馬諾雙雙步入禮堂，接受眾親友的祝福。兩人在雙方父母及過百親友見證下，結為夫婦。

雖然司馬諾原藉法國，但操得一口流利普通話，在婚禮儀式上更以普通話向法拉父母承諾會照顧她一生一世，而老爺同樣以普通話祝賀一對新人，場面溫馨感人。

Juilliard同學朗誦莎翁詩篇

簡單而充滿喜悅的婚禮上，一對新人獲得大家祝福外，法拉來自The Juilliard School的一班同學，在婚禮上獻唱及朗誦了一首莎士比亞的詩篇，同學們盡顯才華之餘，亦為現場增添了一份浪漫氣氛。司馬諾更親手為嬌妻設計獨一無二的粉紅鑽戒，寓意兩人這段浪漫堅韌的愛情，永遠幸福。正式成為司馬諾的太太，法拉感恩的說：「最開心是可以見到來自世界各地的親戚朋友，聚集一堂。得到大家的祝福，真的很感動。」法拉在晚宴穿上晚禮服款待親友，脫下穿了整天的高跟鞋，換上平底鞋，開心與丈夫進入舞池翩翩起舞。

薛世恒祝福前妻

法拉前夫薛世恒之前已獲法拉通知會結婚，他昨日回應說恭喜及送上祝福，替法拉找到幸福開心。