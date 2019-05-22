群星拱照明報陸拾 楊千嬅：要珍惜文字傳媒

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楊千嬅完成湛江的巡迴演唱會，專程來支持《明報》慶祝酒會，她提到雖然現在電腦發達，但覺得文字是需要的，要好好珍惜文字傳媒和實體報紙，千嬅說：「我好珍惜文字報紙，由我出道至今，有緣分認識了很多報章記者。雖然現在網絡發達，但我覺得文字媒體對我很重要，可能我比較傳統，這些也值得我們珍惜。」

千嬅巡唱排到明年4月

千嬅提到剛完成巡迴演唱會湛江站演出，之後還有深圳、佛山及澳門，很開心3站都加場，但由於兒子有點不適，所以待澳門站才帶他同行。她說：「巡唱已排到明年4月。（密密掙？）也辛苦的，但巡唱是我的夢想，暑假和新年會休息。」問尾站會否返港開？千嬅笑說：「香港一定會開，但不是尾不尾站的問題，最難是申請紅館的檔期，希望明年攞到喇！」千嬅現時為保持演出狀態，只能按減肥餐單進食，但她笑言去到湛江站，由於當地以雞為名，所以大解放兩日狂吃了3隻雞，而且當地天氣非常熱，第一次要在36℃戶外演出，笑說感覺全程就像有個花灑在頭頂，汗水一直流。

阿嬌笑談「蝦碌」事

英皇高層霍汶希帶隊出席，與鍾欣潼（阿嬌）、陳家樂、衛詩雅及湯怡浩浩蕩蕩到場賀《明報》60周年，俊男美女到場好哄動。阿嬌剛由日本返港，她與阿Sa為慶祝Twins成軍18周年，兩人到日本東京快閃遊，阿嬌表示當日先由台灣返港再飛日本，兩日飛了4轉。談到兩人鬧出去錯酒店的「蝦碌」事？阿嬌笑言此程由她訂酒店，阿Sa負責訂機票，但阿Sa以為是入住她去開的酒店。阿嬌笑言：「我們時常出現『蝦碌』事，但OK的，是有點攰啫。而且我們去到時全部店舖都關門了，唯有行『激安』，幸好當時人不多，無被認出。」阿嬌表示此行很即興，主要是吃喝玩樂，純粹是想拍一條有多些景的短片，跟大家開開心心慶祝18周年。

為老公砌足3日Lego

問老公為何「放人」？阿嬌說：「為何不放人！他原本說送酒店房賀我們18周年，但因訂房要用自己信用卡，所以我說不用了，不過他會後補。」談到老公日前被影到一支公在台灣？阿嬌稱她當時都在台灣，只是她在家中砌Lego，老公則與醫師食飯。近日沉迷砌Lego的阿嬌稱砌了一份禮物給老公，就是一輛Lego保時捷跑車，「知他很想要，我砌了3日，很難的。我不是上癮，只是消磨時間」。

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