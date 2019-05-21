阿倫狄龍獲頒榮譽金棕櫚落淚

不過場外有去年控訴法國導演洛比桑（Luc Besson）強姦的荷蘭女星Sand Van Roy，在背部寫有「停止暴力對待女性」的語句，似是要反對阿倫狄龍得獎。

鞏俐拖老公放閃

另一方面，Kering集團主辦的頒獎禮前日在康城舉行，鞏俐獲頒Women in Motion獎項，據報是首名華人女星得此獎；鞏俐上周被指與70歲法國著名電子音樂藝術家男友Jean-Michel Jarre已秘密結婚，這晚兩人十指緊扣現身頒獎禮，公然放閃。

不少身在康城的影星應邀出席頒獎禮，包括《七月與安生》內地女星馬思純和周冬雨，《靚太唔易做》伊娃朗歌妮亞（Eva Longoria）、《中坑同學會》莎瑪希恩（Salma Hayek）、康城影展主競賽單元評審艾莉芬寧（Elle Fanning）等。至於上周接受何猷君求婚的內地名模奚夢瑤，繼續氈星生涯，前日穿著銀白色透視長裙，出席參賽片《A Hidden Life》首映禮。