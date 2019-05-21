肚凸凸不是懷孕 苟芸慧患病累老公入院

肚凸凸的苟芸慧（苟姑娘）稱早前病倒了，要食抗生素療程一個月，因此變得有點水腫。最慘是老公陸漢洋照顧她時被傳染，要入院住了3日。她表示若有喜一定會跟大家分享喜訊。

「520」寫情信給老公

苟姑娘稱老公已痊癒，可惜自己工作忙，又要返內地，故未能照顧。她病倒時沒胃口，老公為她多進食點而親自餵她吃東西，很窩心！苟姑娘笑說要趁昨日「520」向老公表示感謝，兩人有愛情密碼，她昨日更寫情信給老公，信紙特別噴了香水，還打算晚上親自下廚。

謝安琪向古仔自薦拍戲

古天樂跟張繼聰合作電影《尋秦記》，他昨日跟謝安琪同接受訪問，他特別向謝安琪讚她的老公為操fit身材可以不吃東西，認真犀利。古仔稱戲中不乏危險動作戲，張繼聰要跟一個打得之人演對手戲。《尋秦記》仍在拍攝中，昨日活動後，古仔又趕返貴州繼續開工。謝安琪趁機向古仔自薦合作拍電影，她說不一定要跟老公夫妻檔，但也不抗拒合作演出。

娛樂組