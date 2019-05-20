狂迷從後偷襲 阿諾：以為被推撞

阿諾同時上載他遇襲的片段，當時他正在舉行比賽的場館內，跟數名粉絲聊天和合照，突然一名男子從後跳起踢他，雖然阿諾毫無防避，但僅是向前踏了一步，絲毫無損，然後回頭張望。施襲者隨即被阿諾的保鑣制服，交由警方處理，據報疑犯曾有前科，但動機未明。

Arnold Classic Africa每年均選在5月舉行，阿諾表示，今年共有2.4萬名運動員參與90項活動，成為南非體壇年度盛事，「希望大家把焦點放回運動會上，如果你們要轉載這條（遇襲）短片，建議把他（施襲者）的樣子打格，這樣他便搶不了鏡」。