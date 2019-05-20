今年康城唯一參賽華語片 《南方車站的聚會》影評成績暫列第2

《南方車站的聚會》由在柏林影展贏過最佳電影金熊獎的《白日焰火》內地導演刁亦男操刀，桂綸鎂和廖凡等《白》片主角，伙拍《琅琊榜》胡歌和《蕩寇風雲》萬茜主演，《南》片取材自真實新聞事件，講述一名小偷在絕望的逃亡之路上尋求救贖的故事。《南》片台前幕後前日現身康城首映禮，獲全場觀衆拍掌歡迎，同樣有份角逐最高榮譽金棕櫚獎的《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino），亦跟妻子Daniella Pick前來捧場，據悉向來鍾情華語片的塔倫天奴在電影結束後，跟導演刁亦男握手問好。

武漢話對白有難度

據報道《南》片對白以武漢話為主，胡歌說學武漢話有些難度，「我發現小鎂（桂綸鎂）的武漢話給我很大壓力，她來自台灣，卻可以把武漢話學得這麼好」。為怕輸給桂綸鎂，所以胡歌趕緊找老師學習。桂綸鎂則表示開鏡前先花兩個月到武漢學習，還觀察當地人生活，好不容易開竅，最終克服語言難關。《南》片反應不俗，康城官方刊物《Screen》由來自10個國家或地區的影評人就每部主競賽單元電影評分，在已放映的8齣電影中，暫時以艾慕杜華執導的《Pain and Glory》成績最佳，平均3.3分，《南》片以平均2.8分緊隨其後，刁亦男大有機會繼柏林影展後再揚威康城。

何家準媳婦奚夢瑤現身

另一方面，《男歡女愛》法國導演李勞治（Claude Lelouch）新作《The Best Years of a Life》，由安諾愛美（Anouk Aimee）、尚路易杜寧南（Jean-louis Trintignant）及蒙妮卡白露芝（Monica Bellucci）主演，雖然並非參賽片，但在康城舉行的首映禮，仍吸引大批明星及名模捧場，包括去年結婚的《沙灘拯救隊》印度女星彼欣嘉卓芭拉（Priyanka Chopra）和丈夫Nick Jonas、金像影后海倫美蘭（Helen Mirren）、《四個婚禮一個葬禮》安迪麥杜維（Andie Macdowell）、內地女星關曉彤，名模何穗，以及里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）的新歡卡美拉摩朗（Camila Morrone），和德國名模舊愛Toni Garrn。不過最矚目的當數早前剛成為何家準媳婦、與何猷君訂婚的奚夢瑤，穿著低胸露背短裙現身，而且腳踏至少3吋的高跟鞋，似乎有意為懷孕傳聞以行動闢謠。