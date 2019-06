今年康城唯一參賽華語片 《南方車站的聚會》影評成績暫列第2

【明報專訊】第72屆康城影展主競賽單元共21部作品,至今已放映了三分一,唯一入圍的華語片《南方車站的聚會》,前日舉行首映禮,在官方刊物《Screen》的評分暫列第2位,僅次於西班牙名導艾慕杜華(Pedro Almodovar)的《Pain and Glory》;至於上周宣布跟賭王何鴻賭與四太梁安琪兒子何猷君訂婚的內地名模奚夢瑤,則穿著性感晚裝現身觀摩電影《The Best Years of a Life》首映禮,跟一衆國際影星爭妍鬥麗。