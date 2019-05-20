Mr.演唱會訴心底話 擁11張專輯勝跑車

Mr.成員黎澤恩（Ronny）回憶11年前，知道有唱片公司想簽約Mr.，他想究竟希望40歲時可擁有跑車還是樂隊的唱片，最後他選擇了唱片，與隊友們勇敢地簽下唱片約。Ronny說︰「雖然我仍未買得起一輛跑車，但我擁有11張樂隊專輯。」

另一成員譚健文（Dash）表示，與隊友一起的時光最開心，無論有什麼不愉快的事、嘈過什麼，Mr.都是他的快樂泉源。他又感觸多謝好友陳偉霆、張繼聰與謝安琪支持：「這10年令我找到自己，給我1000次選擇機會，我都會行回這條路。」杜志烜（Tom）感激音樂總監陳哲廬（Jerald）專程由加拿大返港。

Mr.於慶功宴透露稍後到內地巡唱，香港會否再做要看情况：「有就當然好。」Alan感謝校長譚詠麟，雖然他未能來看騷，但有看他們綵排及約食飯支持。陳奕迅於首晚秘密來睇足全場，還睇到眼濕濕，並給予他們很多寶貴意見。問他們會否再簽唱片公司？Alan決絕表示不會，結他手譚傑明（MJ）認為5子是否繼續夾band才最重要。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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