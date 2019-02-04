離TVB闖荷李活 李施嬅成Marvel隊長師妹

記者：陳釗

李施嬅出席「生態保衛賽」更身體力行，落場參與3K慈善跑，因本身血壓低，很易見暈，所以找來運動健將的堂妹陪跑，她表示會量力而為，希望帶出環保和保育的信息。

約陳茵媺飲酒敘舊

施嬅笑言事前未有太多時間備戰，前一晚還相約好友陳茵媺（Aimee）看演唱會和飲酒：「我和Aimee以前會相約出去飲酒，但她近幾年專注湊小朋友，所以前晚給她一個機會輕鬆一下，但我這天要跑步，所以我的酒基本上全倒給Aimee飲。阿Mo（陳豪）也很好，特意來載我們，非常sweet。」

未來集中拍美劇和電影

施嬅在活動上開心宣布，已簽約美國經理人公司Authentic，跟「Marvel隊長」貝兒娜森同公司，泊到好碼頭感到很有希望；她的工作陸續洽談中，也有些已傾妥，所以度期補拍《法證先鋒IV》有點複雜，但會盡量配合；未來日子她會集中在美國發展，電影和電視劇都會拍。

爆胡杏兒繼續開枝散葉

談到日前「胡說八道會」好姊妹胡杏兒的「Baby Shower」，有份出席的李施嬅表示，已知道BB性別，但還是待杏兒本人公布，她說：「她都會繼續要生，所以都沒關係，哈哈。因他們李家都幾注重小朋友，起碼都要3個。（要追個女兒？）相信她將來都幾多仔女，我想她這幾年都會keep住生。」

劉心悠支持環保

另外同場參與活動的劉心悠，則以「環保保育基金」大使身分主持鳴槍儀式。心悠表示特意來支持環保，因溫室效應影響，她早前去北極，見到冰山少了很多，恐怕北極熊慢慢會因餓死而絕種，嚴重影響生態。她呼籲大家少用塑膠用品，不要把冷氣溫度調得太低，和支持低碳飲食，盡量少吃肉類：「我講得出的都有去做，平時也會自備飯盒和餐具。（衫會否也循環穿？）會呀，我的牛仔褲可以穿20多年，衫也穿10多年，因那麼舊，捐出去都無意思。」

此外，心悠表示她參演的電影《九龍不敗》將於下月上映，最近為與黃子華合作的新戲準備。與「子華神」合作壓力大嗎？她說很開心和很興奮，但導演交帶暫時不能透露詳情。