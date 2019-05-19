鞏俐與「丈夫」十指緊扣踏康城紅氈 艾慕杜華新片獲好評暫領先

現年53歲的內地女星鞏俐，日前被指再婚，跟拍拖一年多的法國著名電子音樂藝術家男友Jean-Michel Jarre秘密結婚，內地官媒亦以「人妻」身分形容鞏俐，據稱消息得到知情人士確認。鞏俐作為康城影展紅地氈的常客，繼單獨亮相開幕禮後，前晚趁艾慕杜華參賽新片《Pain and Glory》舉行首映禮，她跟「丈夫」Jean-Michel Jarre亦十指緊扣到場。除了鞏俐外，亦吸引不少名模及明星到場，包括《影》關曉彤、《如懿傳》辛芷蕾、《水行俠》女星安柏赫特（Amber Heard）、《迷幻沙灘》維珍妮利杜恩（Virginie Ledoyen），以及名模Bella Hadid等等。

艾慕杜華半自傳

《Pain and Glory》由艾慕杜華愛將安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）和彭妮露古絲（Penelope Cruz）主演；故事講述安東尼奧扮演的電影導演，年事已高並屆創作靈感耗盡的邊緣，回想起1960年他的家人移居小鎮，母親（彭妮露古絲飾）點亮他對未來的希望；1980年，他在馬德里發生初戀，及後寫作成為他排解失戀痛苦的良藥，並為他開啟電影世界之門。據悉此片是艾慕杜華的半自傳作品，滿載個人感受。

今年共21齣電影入圍主競賽單元，已放映了近三分一，康城影展官方刊物《Screen》集合全球10個國家及地區的影評人給各片評分，《Pain and Glory》以平均3.4分，暫時遙遙領前；過往艾慕杜華亦曾奪得3.4高分，就是2006年的《浮花》，當時該片在康城贏得最佳劇本及最佳女主角殊榮；至於1999年的《論盡我阿媽》亦有3.2分，為艾慕杜華帶來最佳導演獎，之後更在奧斯卡贏得最佳外語片獎。