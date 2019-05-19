紅館騷開鑼 粉絲High爆歡呼 Mr.承諾繼續創作

演唱會開始時以文字畫面介紹Mr. 10年前推出的首張專輯《Mister》，再道出他們經歷很多巨變，但相比世界上所發生的事，他們發生的實在太過渺小；然後畫面出現這10年發生過的時事及名人離世，都一一紀錄。此時站在熒幕後的Mr.以歌曲《最重要》配合畫面文字跟觀眾分享他們多年來的作品。當畫面出現大熱歌曲如《森林》、《搖擺》及《如果我是陳奕迅》等，觀眾都報以熱烈歡呼聲。

前半部唱冷門歌滿足自己

他們一口氣唱出多首歌，演唱會進行到一半時，成員才開始跟觀眾打招呼，結他手Ronny說：「演唱會上半段都是Mr. 最想在舞台上分享的作品。」他們笑言這次有點任性，想演繹較「好玩」、較少唱的作品去滿足自己，幸好大家都接受，聽到有些歌曲前奏便投入歡呼，令他們好感動。

下半部唱大熱作品掀高潮

演唱會下半部是演繹樂迷較為喜愛及留言說想在演唱會聽到的作品，打頭陣是《一首情歌》再到《無謂再假》，把氣氛炒得更熱。然後獻唱一連串快歌，觀眾即站起一齊唱、一齊叫，氣氛高漲。

主音Alan提及在港做音樂創作真的好困難，目前Mr.的經理人公司，就是入行前成員們所開的獨立公司，整件事好像走了10年，然後還原成長，雖然經歷許多事情，同時他希望大家會留意Mr. 音樂作品，有很多事過去了，重要是他們仍會繼續創作。

娛樂組

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