曾展章閉關寫書12年 遺憾沒陪林建明旅行

埋頭苦幹變宅男老頭子

他提到有兩個遺憾：「第一個是古字常有一字多義、多音，再查粵語讀音，每次都拍案驚奇，惟難覓知音共校對。第二個是10多年來我都是宅男老頭子，放工回家和假日都躲在書房寫書，甚少外出應酬，亦沒有陪太太去旅行。」現在會否與太太去旅行？在旁的林建明笑言：「10多年已適應這種生活，催他完成本書，因驚我死了仍未完成，不可無休止咁寫，恭喜他成功。」她還未能與老公旅行，因著作會轉贈本地大部分中學和大學，為節省開支，她要做運書工人。她亦有班旅行朋友，稍後會去西藏。問曾展章有否留意契妹吳綺莉的新聞？他說：「她已大個女識解決。」

朱潔儀自爆花名「一嚿雲」

朱潔儀當年參加選美，曾展章是無綫高層，負責照顧佳麗，她叫曾展章做阿爸，自爆當年好「懶瞓」，要對方叫醒，被改花名「一嚿雲」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com