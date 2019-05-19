Bobby扮祝枝山戀上群姐 許思敏開心到忘記對白

歐陽震華（Bobby）自拍攝最近深夜重播的《卡拉屋企》後，相隔28年再演無綫處境劇，客串兩集《愛．回家之開心速遞》，與許思敏飾演的清潔女工「群姐」演一對。許思敏戲裏戲外都視Bobby為偶像。Bobby自爆主動向無綫高層曾勵珍要求客串，圓許思敏心願，笑言劇中他會有激烈的動作及流血場面，許思敏還會吊威也跌入他的懷中，將她的事業推向高峰。Bobby還透露年底會再返無綫演警匪劇，女主角是萬綺雯。

《愛．回家之開心速遞》劇中一直講許思敏飾演的「群姐」是歐陽震華（Bobby）的超級粉絲，Bobby的紙牌不時出鏡。「群姐」戲外同樣視Bobby為偶像，之前他們已獲撮合拍廣告，現在再於《愛．回家》演對手戲，令她心花怒放。

群姐吊威也跌落Bobby懷中

Bobby今次客串兩集飾演祝枝山，「群姐」演妓院賣藝不賣身的花魁，他們是一對。「群姐」受訪時開心說拍攝時忘記對白。Bobby在旁笑言：「將她的事業推到高峰。」Bobby說穿古裝拍攝有點熱，昨午要拍少少動作又有血漿的戲分，可以想像幾激烈。他還透露晚上拍妓院戲，「群姐」要吊威也跌落他的懷中。雖然拍攝有點辛苦，但他回來見到一班同事好開心。跟他一起拍攝的演員還有呂慧儀、張景淳、林淑敏、許家傑、湯盈盈及單立文等。

Bobby伙萬綺雯演警匪劇

Bobby今次主動要求客串，他說看《愛．回家之開心速遞》有「群姐」這個超級粉絲，又不時同他的紙牌演戲，就希望「群姐」可以跟真人做戲圓夢，亦多謝編劇賞面寫他個名入套劇。出了名可有錢收？他笑說應該無。他向曾勵珍提出客串，對方初時以為他講笑，後來知他認真才成事，既可以滿足「群姐」，亦滿足觀眾。他又透露年底會為無綫拍有笑有淚的警匪劇，他演警察，女主角如無意外是萬綺雯。

李泳豪擔心鼎爺聲譽受損

李家鼎（鼎爺）兒子李泳豪昨日也穿上古裝演一角，談到有報道指鼎爺與拍檔於中環開設的食肆受滋擾，有黑衣人手持紙紮公仔入內搗亂及追債？李泳豪斥報道失實，澄清只有人持紙紮公仔入內，但沒搗亂及追債，稱父親與其拍檔均沒欠債。李泳豪重申餐廳上下均沒欠債問題，已將事件交給律師處理，追究失實報道。他指鼎爺見慣風浪，心情沒受影響，但他就擔心父親聲譽會受影響。至於食肆會否加強保安？他表示公司會再開會討論，暫時毋須加強人手，食肆亦如常運作。

記者：林祖傑