《勁爆女子監獄》女星指控 金像影帝謝菲路殊再涉性騷擾

《悉尼每日電訊報》（Sydney Daily Telegraph）去年刊登報道指，現年67歲的《魔盜王》澳洲男星謝菲路殊，於2015及2016年演出悉尼劇團的舞台劇《李爾王》期間，對同劇女星Eryn Jean Norvill做出不當行為，包括猥褻動作等。謝菲路殊其後入稟澳洲聯邦法院控告《悉尼每日電訊報》誹謗，上月結案陳辭，謝菲透過代表律師稱報道曝光後，他喪失工作機會，要求賠償，案件預計明年初宣判。

赤裸跳舞 偷窺洗澡

這宗誹謗案還未有定案，謝菲路殊卻再涉及性騷擾指控，《紐約時報》前日刊登了《勁爆女子監獄》女星葉凱史東（Yael Stone）的訪問，她指2010年在悉尼跟謝菲合演舞台劇《狂人日記》（The Diary of a Madman），當時葉凱年僅25歲，在綵排初期已發現對方很古怪，而且大部分行為都發生在更衣室，包括當時59歲的謝菲曾要求葉凱為他脫掉隱形眼鏡、戲服；當她在日場和晚間演出的空檔小睡片刻，謝菲又會不請自來。

另一方面，葉凱還指謝菲曾在她面前赤裸跳舞；她淋浴期間，對方又利用鏡子偷窺她。謝菲並且傳送大量色情短訊。葉凱稱她當時沒有對外公開謝菲所作所為，因覺得對方是大明星，劇團絕對不會解僱他而挽留她。

對於葉凱的種種指控，謝菲路殊在聲明中表示並不真確，而且部分更是斷章取義，「但顯然我帶到工作場合的高昂情緒，偶爾會讓葉凱不快」。