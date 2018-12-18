「十大中文金曲」場面冷清 張敬軒獲三大獎撐場

張敬軒昨日在頒獎禮上率先獲頒「優秀流行歌手大獎」、「十大金曲獎」和「最佳中文唱片獎」三個大獎，與Eason同樣領先，軒仔說：「好開心，以第一個頒獎禮而言，總算對公司有所交代，感激遇到好團隊和好同事。（公司旺喜事？）對，公司旺丁又旺財，我是旺財，因明年又會有全新飲食計劃。」問到是否有信心四大頒獎禮大滿貫？他說：「有期待，有獎自然開心，但每個頒獎禮評選機制都有不同。」他早前贏了姜濤贏得人氣獎，導致兩幫歌迷有點不滿，他稱是不想發生的事，他說：「長江後浪推前浪，這點要接受，我完成頒獎禮後會搞個慰勞宴，慰勞我的歌迷。」

謝安琪對古天樂有信心

謝安琪（Kay）事隔兩年再參與樂壇頒獎禮，她表示今年有作品推出，故盡量參與各大頒獎禮，問到會否拉拍檔古天樂一齊出席？Kay說：「我不會主動拉他，要問他的意願，首合唱歌得到這麼多人支持，特別是部分獎項是投票而來，出席與否留給他自己決定。（對他唱現場有信心？）我對他各方面都有信心，今次合作的角色上好投入，睇他電影被打都會心痛。」她笑指老公張繼聰不會吃醋，阿聰身形健碩，被打都捱到，但一樣會心痛。

菊梓喬（Hana）前晚獲頒「最受歡迎電視歌曲」獎後，缺席的吳若希留言「恭喜你呀一姐！」被網友指她酸溜溜，雖然她已留言強調是真心恭賀，但仍惹來兩幫歌迷互罵。Hana反問：「真的嗎？罵什麼？我比較晚才看到留言，多謝她恭喜我，知道她不舒服出席不到。（她個心不舒服？）她免疫力下降，我都生過蛇，我體會到那種辛苦，她好惜我，（說話有骨？）怎會呢？說話只是開玩笑，我見她事後再出post澄清是真心。」會否認為被網絡欺凌？Hana說：「不是第一日的事，人家的批評是要接受，但要尊重自己也要尊重別人，有些留言對我或她都好過分，希望可以停止發生。」

記者：楊安莉

攝影：劉永銳