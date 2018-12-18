李佳芯封視后不覺爆冷 陳煒與粉絲慶祝激動爆喊

馬德鐘入行25年獲16次提名，一直與獎項擦身而過，今年終憑《跳躍生命線》擊敗張衛健、王浩信、袁偉豪及馬國明，作出零的突破，他受訪時不禁道：「非常開心，完全沒想過，今次返TVB拍劇坊間反應好好，對我得獎亦都好支持，從來沒有想過可以得到，所以我會更珍惜每一日，獲獎並不是終結，而是新開始，會在家中擺好個獎，警醒自己不論做人做事都要做得更好。」

張衛健缺席獎典禮，可會覺得自己勝算較大？他則表示沒想過，只輕鬆享受這個騷。最令他感動是當他得獎時，看到劇中演員個個喊晒戥他開心，他稍後會約齊劇組台前幕後慶祝一番。至於可會再返無綫拍劇？他說：「我一直都講只要有合適的劇本，我一定會拍，因為TVB孕育我成長，我亦很渴求有更好的角色和更好的劇本。」

李佳芯：以為會攞「女角色」

李佳芯呼聲一直不及大熱陳煒及黃智雯高，被視為黑馬，結果奪得視后令她開心不已，笑言要攬住個獎瞓，她亦坦言：「我只估計自己得『最受歡迎電視女角色』，沒想到得視后，但不代表對自己沒信心，而是頒獎禮有很多考慮因素，所以得獎時也措手不及，但我不覺得自己爆冷！」問為何沒有多謝男友陳炳銓？她說：「我會這麼高調的嗎？我是一成不變，一嚿飯。」

陳煒雖然大熱倒灶只得「最受歡迎電視女角色」，但她表明沒有因失落視后而失望，她說：「看不到我得獎很開心嗎？我真的爆喊！估不到自己這麼激動，因為真的覺得有很多人支持我。」

馬國明不介意「老二命」

馬國明再冧莊「最受歡迎電視男角色」在台上「天然呆」直言莫名其妙，他受訪時也坦言：「很呆呀！有獎攞又呆，無獎攞又呆，估不到，今年我沒有想過得獎，因劇中角色戲分不多，心想沒有提名「最佳男配角」就算，只一心戥得獎者開心。」問他為何不多謝女友黃心穎，她在鏡頭前難掩失望？他即信心十足道：「她一定不會！」對於被指「老二命」，他說：「我沒什麼所謂！有獎攞是開心的事，不一定要攞邊個獎。」

粉絲等候偶像慶祝

頒獎禮後無綫電視城外圍滿不少粉絲等候偶像們慶祝。出爐視后Ali，約有30名粉絲拉橫額為她叫口號。

「最受歡迎電視女角色」獎的陳煒(煒哥)，更加激動，見到10多名粉絲舉牌、送鮮花和香檳祝賀，她即時喜極而泣，感動流淚，豪氣地拿着香檳自隊「吹喇叭」。同是得獎者的馬國明、梁烈唯、周奕瑋分別獲粉絲送香檳、蛋糕和汽球助興。

出爐「飛躍進步男藝員」的何廣沛見粉絲等候自己一整晚，並大呼攞獎好開心，他受訪時表示打算稍後約齊《跳躍》一班劇組食齋，當為自己和馬德鐘封視帝而慶祝。提到失落視后的緋聞女友朱晨麗，他說:「互相安慰啦，我都失落視帝和我最喜愛男角色獎。」

星馬視后的黃智雯，未能在台慶頒獎禮再下一城做三料視后，廿多名粉絲比她更失落，但仍送鮮花、蛋糕大叫「你是我們心目中最佳女主角」，逗得智雯好開心，她反安撫粉絲：「 《三個女人一個因》在頒獎禮都攞了幾個獎，之前在星馬的成績也好好，我超額完成，已經非常滿意。」

記者：林祖傑、陳釗、鍾一虹

攝影：鍾偉茵、黃梓烜

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