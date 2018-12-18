向華強70大壽群星拱照 太太陳嵐：要服侍老公到90歲

向華強與太太陳嵐及兒子向佐接受訪問，自當仍是50歲的壽星向華強分享生日願望，希望健健康康多活20年。

向華強與太太陳嵐結婚38年，陳嵐眼濕濕地道出愛的宣言：「今晚派對由我搞。等向太90，向生99，大家一齊走！一齊38年，後年40年再大搞，我要服侍他到90歲，到時大家還要行得、食得、玩得！」

兒子向佐唱梵文歌祝壽

兒子向佐則唱梵文歌和送上一幅黑澤明畫賀父親生日，他形容唱梵文是最大祝福。問向華強有否構思親演《龍五傳》？向佐即讚是父親的傳奇；向華強則擰頭拒絕，亦不需兒子做接班人演龍五，反叫大家重溫《賭神》便可以。

鄭秀文提議拍《龍五傳》

鄭秀文（Sammi）與張家輝一早到場，逗留一會便離開，他們將禮金捐出行善，更加福有攸歸，正如開演唱會以捐錢代替送花籃一樣有意義。

Sammi祝向華強70歲仍有心有力，拍更多好電影，「他好弗，不似70歲，聽聞練氣功，狀態好好，這年紀最緊要快樂健康，又有朋友就足夠。我提議他開戲拍《龍五傳》，但他最好不要做主角，我擔心票房，由他兒子向佐演，家輝扮演賭神，我就做賭神太太。」

陳小春帶囝囝Jasper賀壽

陳小春與太太應采兒偕5歲兒子Jasper一家三口到場，他表示兒子出世後未見過向華強，所以刻意帶他來見長輩賀壽。盛傳應采兒再度懷孕，問小春是否有好消息尚未公布？他一律以「再傾」作回應，亦表示尚未有計劃再跟兒子拍真人騷節目。

曾志偉表示沒送禮，人到最重要，大讚向華強是好好前輩，對影圈好大支持及貢獻良多。記者指到賀嘉賓陣容強過無綫台慶？志偉笑說：「一定勁過台慶啦！好開心大家可以聚一聚，對上一次是成龍得奧斯卡，希望每年都搞一次，大家聚聚。」他又搞笑稱入場已預了不醉無歸，所以交低手提電話，吩咐酒店準備靚輪椅抬他走。

關之琳與劉嘉玲同框 前夫同場

壽宴中不少圈中人皆是一雙一對到場祝賀，關之琳與前夫陳泰銘也同場。關之琳於2015年自爆跟陳泰銘離婚，同時期她看到前夫跟她的好友劉嘉玲相約行山的照片感不是味兒，當時她忍不住呻：「他們沒有想過其他人的感受。」

雖然關之琳離婚跟嘉玲無關，但兩人卻因行山事件而鬧翻，隔空互窒。這兩年來她們也曾同場但總是前後腳現身，終於前晚壽宴大合照中見嘉玲與關之琳同框，未知是否已和解呢！

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

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