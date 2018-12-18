直播公布已婚給翠如難忘一晚 蕭正楠考慮補辦婚禮

翠如怕成焦點 飛車快閃

蕭正楠昨日如常開工，到上環拍攝新劇《黃金有罪》。他表示收到很多祝賀短訊，但前晚回家已很夜，昨日又一早開工，故未有時間回覆，很多謝祝福他們的朋友。他說很多親戚、朋友都不知他們已婚，所以大家都覺很驚喜，「我覺得用這個方法告訴大家是最開心的事，請大家原諒我之前一直沒說出來」。阿蕭笑言現場見到很多女藝人和朋友都喊，原來自己咁受歡迎，「尤其是胡定欣，見她攬住我喊，說很感動，但我希望攬住我的是翠如，但她已飛車走了。因她不想成為焦點，覺得頒獎禮應屬於得獎的朋友，所以我講完後，她都嘩了一聲，說要即刻閃」。阿蕭表示老友曹永廉是知情的，「我阿媽知，阿廉知。我很多謝這個老友，在我身邊撐住我，知我近幾日為這件事煩惱，他幫我想了很多方法，搞到頭髮都白了」。

不理會是否騎劫頒獎禮

蕭正楠希望翠如有難忘的一晚，所以沒理會是否騎劫頒獎禮，只覺得是開心事就分享。前晚回家翠如如何對他？阿蕭忍不住爆笑：「嘩！很溫柔呀。未見過她那麼溫柔。因我要獨自應付傳媒，講述經過，又要處理很多事，她覺得很感動，所以對我很好，但瞓醒打回原形。」

談到翠如在IG貼文，第二次求婚是由她主動？阿蕭表示詳情交由翠如講，他覺得在IG上載戒指相是很浪漫的事。談到結婚過程，阿蕭說：「整個計劃很不周詳，我們在沒準備下便攞起兩個篋飛去新西蘭，然後再打點一切。其實我們一直都找不到合適的戒指，直到一個周末，我們去一個農夫開的市場，給我們發現一個攤位，見到用餐具捲成戒指型的飾物，我們覺得好靚，決定做結婚戒指。」阿蕭透露求婚時已向翠如送上鑽戒，但對方個性不着重卡數，反而覺得刀刀叉叉的戒指更有價值。

同事催生B 承認喜歡小朋友

蕭正楠表示註冊結婚是今年4月。可會考慮補辦婚禮？他說視乎翠如的意願，「翠如一向低調，所以商討中，而且大家之後要忙拍劇，故短期內不會實行，要再商討。不過前晚對我是很難忘的一晚，將件事圓滿講給大家知，很滿意」。可有生B計劃？ 阿蕭笑言開工時很多攝影師和張達倫都催他生B，「大家給我很多鼓勵，順其自然喇，我們都喜歡小朋友，但擁有一個又不知是如何，要再商討」。

記者：陳釗

攝影：孫華中

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