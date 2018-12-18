張栢芝承認誕第三胎 為小王子滿月親下廚

上載一家四口圖畫

張栢芝工作室昨晨8時半在微博發文︰「工作室非常開心地代表栢芝分享一則喜訊︰張栢芝已於11月誕下第三子，母子均安。孩子與家人是栢芝一直以來守護的最重要的人，在接下來的日子，栢芝會全力為3個孩子創造更加優越的成長條件，同時也會努力帶來更好的作品。『小王子』滿月了，感謝大家的關心與祝福！」隨後栢芝亦現身微博，上載一張她抱住初生兒子，大仔Lucas及二仔Quintus站在兩邊的圖畫，留言「My Love」，但沒有BB爸爸的樣子。好友林志穎也轉發栢芝報喜消息並送上祝福，栢芝前夫謝霆鋒的經理人霍汶希則表示不回應。

下午5時許，栢芝在微博分享短片，她說：「今日係我小王子嘅滿月，亦多謝你哋嘅祝賀同支持，好感恩上天對我咁好，好多謝我有一班咁好嘅朋友！」晚上7時許栢芝再上載新片段，她親自下廚為家人煮飯，還逐一介紹餸菜展廚藝。

娛樂組

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