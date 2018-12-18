周勵淇公布喜訊：我們結婚了 老公傅浤鳴去年離婚有8歲兒子

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周勵淇（Niki）與傅浤鳴結婚修成正果，昨日她在社交平台上載跟丈夫的合照，留言說：「我們結婚了，進入人生另一個階段，一切都是最好的安排，在此跟大家一起分享。」經理人霍汶希也發布喜訊：「感謝大家一直以來對周勵淇的疼愛和支持。今日周勵淇向各方好友正式宣布，她已經完婚。她和她的丈夫傅浤鳴在家人的見證下按自己意願進行了簡約的婚禮儀式， 開展了人生新一頁。本公司在此祝願一對新人甜蜜恩愛，白頭到老的同時亦謹代表周勵淇衷心多謝大家的關心和祝福。」

周汶錡：全家人見證婚禮

Niki與傅浤鳴拍拖到結婚皆密密實實，家姐周汶錡回應《明報》說：「Niki結婚已是上個月的事，在外地舉行，我們全家人都有一齊見證。我沒有喊，反而媽咪為她上頭時喊，全家人都開心。婚禮詳情留Niki講，我祝福她早生貴子！」蔡卓妍（阿Sa）預早知道Niki結婚獲邀出席婚禮，她笑說：「恭喜佢哋！戥佢哋開心，最衰我搞錯時間去唔到婚禮，都想親身去恭賀。等我遲啲請番佢哋食一餐。」

霍汶希：唔係奉子成婚

經理人霍汶希（Mani）昨接受訪問，提到英皇喜事重重，阿嬌日內結婚之餘，Niki亦宣告已婚，她笑說：「其實Niki通知我已有一段時間，她有邀我出席外國婚禮，不過我工作繁忙就沒出席。她在外國舉辦了一個簡單而溫馨的派對，剛剛回港就公布消息，只有雙方家長和親戚出現，好低調。」Mani稱見過新郎，印象中很有禮貌，她指兩人拍戲認識，後來再重逢就拍拖，結婚經過深思熟慮決定的，她說：「唔係奉子成婚，也不會在港補擺喜酒。（她做好心理準備做繼母？）兩人一定想得好清楚，準備好先決定結婚。」她透露送金豬給Niki，不擔心她會婚後休息，反而已安排好2019年的工作大計，預計Niki在阿嬌婚禮當日會現身。

有目睹傅浤鳴出入Niki寓所

傅浤鳴是南京軍區政治部前線文工團的演員，入行20多年，拍過不少作品，包括《與狼共舞》、《狙擊生死綫》和《臥底》等。Niki跟他於2014年合作拍內地劇《卧底》，由於兩人好投契，他對Niki照顧周到而惹傳言，但傅浤鳴有結婚20年的老婆程愫又育有一子，夫妻不時曬恩愛；當時Niki也跟徐正曦熱戀中，故傳聞沒下文。去年3月，傅浤鳴在微博表示要重新出發，於6月宣布跟程愫離婚。同時他跟Niki交往的消息曝光，6月有目睹他在港現身，有Niki相伴，又有指兩人結伴遊德國同返港，他也登堂入室到Niki位於跑馬地的寓所。

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