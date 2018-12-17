道重沙由美休息兩年 睡至中午 打機到深夜

現年29歲的道重沙由美，2003年以Morning娘成員身分出道，2014年離隊後，直至去年初才復出，足足休息了兩年。她表示兩年的空白期，完全用來休息，並好好思考未來人生方向，「畢竟我工作了10年，一直沒停過。這兩年來我每日睡到中午，之後跟家人或朋友見面，回家打機至深夜才睡」。如今復出，她希望多演出，甚至來港開騷，答謝香港粉絲的支持，「今次是我第2次來港，上次是13年前以Morning娘成員身分來港，今次想不到會有粉絲到機場接機」。她笑言相隔多年再來港，最深印象是此地的韮菜餃很美味。

聖誕將至，道重沙由美稱最想收到的聖誕禮物是貼紙，因為她向來有收藏特色貼紙的習慣，當她得悉香港賣旗籌款會贈送貼紙時，即笑言要請傳媒朋友幫忙蒐集。

梁川奈奈美明年3月離開Juice=Juice

曾多次來港演出的8人女團Juice=Juice，成員梁川奈奈美將於明年3月初離隊，她指今次是她首次也是最後一次以Juice=Juice成員身分來港，會努力演出報答香港粉絲，「今年我就讀高中二年級，離隊後我會專心學業，以考入大學為目標」。昨日Juice=Juice離港前，成員現身大埔某商場舉行粉絲見面會。

記者：蘇珮欣

攝影：林祖傑