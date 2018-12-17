Ariana Grande網上失言 舊愛Pete發自殺信息警方介入

【明報專訊】美國樂壇小天后Ariana Grande的舊愛Mac Miller，今年9月疑濫藥暴斃，終年26歲，當時Ariana跟長壽綜藝節目《Saturday Night Live》（SNL）演員Pete Davidson的戀情，雖已到訂婚階段，亦因此告一段落。日前Ariana在網上跟患有情緒病的Hip Hop歌手Kanye West爆發罵戰，未知是否因此也觸發同樣受情緒病困擾的Pete萌死念，在社交媒體發放「不想再活下去」的留言，不少圈中人表示擔心之餘，更驚動警方上門查證，幸好最終證實是虛驚一場。
事緣Kanye West與加拿大歌手Drake在網上爆發罵戰，Ariana Grande日前加入戰圈，呼籲兩男停戰，應該聽聽她即將推出的新歌；隨後Kanye反擊Ariana，指斥她藉此宣傳新歌，Ariana否認並「道歉」，罔顧Kanye患有情緒病。Pete Davidson卻力撐Kanye，認為他敢於公開自己的病况很難得，任何人都不應怪責他。
Pete隨後在社交媒體留言稱，「我真的不想再在地球上了，為了你我盡力留在此，但我再不知道還可以留多久。記着我怎麽告訴你，一直以來我都嘗試幫助其他人」。雖然Pete其後刪除留言，但由於內容流露輕生之念，不少圈中人表示關注，包括女歌手Nicki Minaj、饒舌歌手Machine Gun Kelly，以及演員Jon Cryer等等。
Ariana跟Pete雖已分手，但亦大為緊張，據悉她即時衝到Pete錄影《SNL》的NBC電視台，並留言表示，「我就在樓下，若你需要某人某事，我哪裏都不會去」；Ariana更道歉，「我很抱歉開了一個愚笨的玩笑，我真的無意傷害任何人，我只想大家都健康快樂」。
患躁鬱症 曾企圖自殺
據報道，紐約警方亦有到NBC尋找Pete，他當時正為《SNL》節目綵排，看來並無大礙；上周六晚播出的《SNL》，Pete亦如常演出。
Pete Davidson的父親是紐約市消防員，不幸地在911事件中殉職，未知是否因此他一直受情緒問題困擾，Pete在訪問中自稱由9歲起便接受精神治療，更曾企圖自殺。後來他確診患有躁鬱症，先後兩度入院接受治療。
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