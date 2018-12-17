Ariana Grande網上失言 舊愛Pete發自殺信息警方介入

事緣Kanye West與加拿大歌手Drake在網上爆發罵戰，Ariana Grande日前加入戰圈，呼籲兩男停戰，應該聽聽她即將推出的新歌；隨後Kanye反擊Ariana，指斥她藉此宣傳新歌，Ariana否認並「道歉」，罔顧Kanye患有情緒病。Pete Davidson卻力撐Kanye，認為他敢於公開自己的病况很難得，任何人都不應怪責他。

Pete隨後在社交媒體留言稱，「我真的不想再在地球上了，為了你我盡力留在此，但我再不知道還可以留多久。記着我怎麽告訴你，一直以來我都嘗試幫助其他人」。雖然Pete其後刪除留言，但由於內容流露輕生之念，不少圈中人表示關注，包括女歌手Nicki Minaj、饒舌歌手Machine Gun Kelly，以及演員Jon Cryer等等。

Ariana跟Pete雖已分手，但亦大為緊張，據悉她即時衝到Pete錄影《SNL》的NBC電視台，並留言表示，「我就在樓下，若你需要某人某事，我哪裏都不會去」；Ariana更道歉，「我很抱歉開了一個愚笨的玩笑，我真的無意傷害任何人，我只想大家都健康快樂」。

患躁鬱症 曾企圖自殺

據報道，紐約警方亦有到NBC尋找Pete，他當時正為《SNL》節目綵排，看來並無大礙；上周六晚播出的《SNL》，Pete亦如常演出。

Pete Davidson的父親是紐約市消防員，不幸地在911事件中殉職，未知是否因此他一直受情緒問題困擾，Pete在訪問中自稱由9歲起便接受精神治療，更曾企圖自殺。後來他確診患有躁鬱症，先後兩度入院接受治療。