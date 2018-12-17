林峯拒談舊愛吳千語想復合 陳凱琳嘲嘉穎有妄想症

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

林峯有意當馬主

林峯以品牌代言人身分出席是次活動，本身是馬會會員的他有意明年與朋友夾份抽馬當馬主，馬名交由朋友負責構思。他自言不懂博彩投注，但試過隨便開口中馬。

聖誕節他可能跟朋友一齊慶祝，但拒透露會否跟女友張馨月一起度過。有傳他前度女友吳千語有意復合，林峯重提自己在1年前已表明，不想分享太多私人感情事，只會專注在工作上，他今年拍了4部作品，盼大家不要浪費他和團隊的心血和精力。

向來孝順的林峯，坦言有向品牌取折扣優惠，購買珠寶送給父母，亦預告會送禮給自己：「將來結婚，是人生進入另一階段，我都會問品牌攞珠寶贊助。父母沒有留任何家傳之寶給我，我會靠自己，而且跟家人是講心的，以往去旅行，經常見我買名牌靚手袋，其實是送給媽咪，讓她當藝術品或成為家傳之寶。」

陳凱琳胎兒性別將揭盅

今年是Grace與嘉穎婚後首個聖誕節，她叫丈夫不必送禮反被質疑事有蹺蹊，她嘲另一半似有被迫害妄想症：「他之前問我想要什麼聖誕禮物，我想不到買什麼回禮，決定不用互送就沒有壓力。」Grace甜笑稱丈夫送她最珍貴的珠寶是結婚戒指，但因怕自己烏龍會遺失所以不敢戴。她和嘉穎商量過會送珠寶給下一代，待他們日後長大留念；至於胎兒性別暫時仍保密，預告聖誕節前會揭盅。自從懷孕令體重增加十多磅後，她已不敢再上磅，不想擔心將來減磅而帶來壓力，目前只專心享受懷孕過程。

郭羨妮有橫財命

郭羨妮穿低胸連身短裙，露出修長美腿現身。懂得騎馬但不懂賭馬的她，都想碰運氣試投注，自爆天生有橫財命。她說第1年加入無綫為台慶擔任司儀，抽中一部汽車，似發夢一樣。之後又試過抽中利市，六合彩則未中過獎。聖誕節她要專心陪愛女溫書應付假期後的學校考試，為𧨾女兒開心，與丈夫陪女兒到主題公園玩，當是溫書交換條件。

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