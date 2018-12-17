怕拉傷舊患 個唱不設握手 劉德華半空滿場飛好「牙煙」

記者：楊安莉

攝影：鍾偉茵

華仔一連20場的紅館演唱會前晚正式揭開序幕，腰椎受傷康復不久，華仔刻意將舞台跟觀眾留有距離，更不安排握手位，但他毫不保留，不時跑勻全場，又戴上安全帶站上威也鞦韆，在半空上大唱《獨自去偷歡》，這鞦韆環繞紅館轉，時而升高時而低，看上去相當「牙煙」，他向觀眾說：「我今年57歲，如有一日我唱到80歲再開演唱會，大家還會出來嗎？可能我動也不動站在台中央唱。」

天幕投影女兒畫作

華仔稱原本計劃去年囡囡讀K3時開演唱會最適合，現時升小一後，增加了擔心和壓力，他說：「我帶着緊張的心情來到這裏，見到所有觀眾，你們釋放我所有的緊張和壓力！」他換上灰色西裝向太太獻唱《你是我的女人》，其後舞台頂部的天幕投影了囡囡Hanna的畫作，畫中一家三口手拖手，囡囡笑得好開心，天上有七色彩虹外，旁邊還畫了一間屋仔，現場的朱麗倩不忘叫Hanna抬頭看看自己的畫作，她即時開心微笑，非常可愛。事後華仔說這圖畫是女兒的功課之一，版權暫時屬於爸爸所有。

Hanna由頭睇到尾

華仔腰間傷患剛剛痊癒，但仍然唱跳連續12分鐘的串燒快歌，更派出兩名戴上巨大頭套的「華Dee」和「Andy」伴舞，他說：「今次很多人擔心我體能上可能比較辛苦，但我辛苦得很開心，多謝！」後來他靜下來坐着獻唱《如果我有事》時，感觸良多，他說：「多謝你們在過往的日子裏，無論我健康與否、開心與否，都有你們的支持。未來還有很長時間，只要你們不丟下我，我會陪你們在一起。」最後唱出《真永遠》一曲結束。囡囡Hanna由頭睇到尾撐爸爸，最後由工作人員陪同離場。

完騷後，華仔接受傳媒訪問，他直言自己心情緊張又有壓力，幸好觀眾反應好好，填補不足，問到太太和囡囡的觀後感，華仔說：「未見到她們，未問。（囡囡睇足全場支持？）真的嗎？她第一次睇演唱會，之前太太都有睇過，（少有咁公開？）費事大家亂寫，大大方方就好。（是否太太主動要求來看騷？）我叫她們來欣賞的，我是一家之主嘛，但不會場場都睇。」

醫生叮囑勿拉傷

提到演出有被吊高的威也鞦韆，看上去相當危險，華仔說：「睇落比較搖，我都有少少驚，但撐得住，會繼續做好個騷，我還年輕嘛！不過唱Medley時，真的感覺條牛仔褲愈跳愈重，但我不想脫，一脫就以後都要脫。我在過去3個月的體能訓練中提升很多。到今日好多人仍說很羨慕我這麼快康復，但其實背後經歷了一段很痛苦的時間。」他直認舞台設計限制了沒有握手環節，全因腰傷未痊癒：「醫生最怕我突然拉傷，所以都提醒司機不要胡亂急煞車，所以我現在坐車都好驚，我在舞台上不時向後望，也是怕機關，每一步都要好小心。」

提到現場有歌迷持假票事件，華仔表示統一由紅館方面處理，他開騷前都有拍片呼籲大家小心。至於台灣公司聚善美向華仔公司拉橫額的指控，華仔說：「已經交公司和律師處理，望找個最好的方法解決。」

■更多娛樂猛料：ol.mingpao.com