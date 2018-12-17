胡渭康將來結緍生仔無憂 契爺林建名承諾包奶粉錢

胡渭康透露準備與老闆林建名上契，早前一起到日本旅行，買了件衫給老闆當「契仔」禮物，老闆即表示將來他娶老婆會全包奶粉錢。

問到正式上契時會送什麼禮物給契爺林建名？他說：「還未想到，其實老闆每年生日，我絞盡腦汁也不知送什麼，因為他什麼都有，不過農曆新年我們又會去日本旅行，今次會浸溫泉玉帛相見。」

擔心林利：佢試過拍劇暈倒

胡渭康表示好友林利正忙於為無綫新劇《殺手》開工，對方透露角色日打夜打，幾乎攞命，在未完全康復下拍得好辛苦，要爭取時間休息。可有勸林利保重身體，不要死頂？他說：「我叫他接少一點工作也不肯，他好似我，有錢不掙天誅地滅；其實林利之前開工已試過暈倒，他間中會在社交平台呻苦，我都擔心他的情况。」

胡楓美食到會 一家人賀聖誕

86歲胡楓（修哥）在晚宴上獲邀上台獻唱助興，問可有計劃再開演唱會？他說：「有人提議我88歲再開演唱會，我都覺得幾好，開到演唱會的話，我就去健身、跑步。」

修哥又分享養生之道，他表示要多運動、多行路，人自然精神有神采。談到聖誕節如何慶祝？他表示當晚會叫美食到會，一家人在家中慶祝，「今次只有香港10多名家人慶祝，如果加上外地的家人，起碼有20多人，會更加熱鬧」。

記者：林祖傑