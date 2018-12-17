黃心穎Deep V登場 馬國明叫加外套 陳煒性感極限撼長腿張曦雯

記者：陳釗、鍾一虹

攝影：鍾偉茵、黃梓烜、林祖傑

昨晚紅地氈上獲最多「嘩」聲的非陳煒（煒哥）莫屬，胸前交叉布的設計中門大開，加上透視裙，有人說看到煒哥的性感打扮忍不住噴可樂。黃心穎預告性感登場，Deep V晚裝加透視，雖然加了一層紗，但擋不住性感。張曦雯谷胸兼露長腿，似女神般飄逸；高海寧今次留前鬥後，穿露背晚裝做「影後」。熟女組有薛家燕做代表，她穿著紅色晚裝露事業線，一樣搶鏡。

陳煒踏紅地氈全場嘩然

陳煒為頒獎禮準備了兩套晚裝，她行紅地氈時全場嘩然；她稱這晚裝似泳衣款式，覺得好突出又靚。她有加胸墊，並做足安全措施，笑言是電視尺度極限；頒獎禮上穿著的是透視高貴款式。黃心穎穿Deep V晚裝，曾將款式給男友馬國明過目。黃心穎爆昨晚馬國明現場看到她穿著這條裙，他「嘩」了一聲兼問她出去時是否需要加外套。問她胸前的薄紗是否馬國明要求加？她稱這是原本款式，她覺得性感程度OK而且高貴。

姚子羚不敢俯身怕走光

姚子羚也穿Deep V裙登場，笑言性感少少是為了支持好姊妹黃智雯，希望她再下一城。她的裙難貼膠紙，要小心動作，不能俯身怕走光，故她穿鞋子要找別人幫忙。劉佩玥首次獲視后提名而作性感突破，穿著透視晚裝曬長腿兼露背，她稱過往也是穿著公主裙，今次工作團隊給她從以色列空運抵港的晚裝，是小試牛刀，首次穿透視裙有點緊張，但她已打底做足安全措施。

湯洛雯跟陳庭欣同登場，皆是透視晚裝，後者明顯較性感，陳庭欣的透視晚裝還配以價值逾1000萬的鑽飾。

陳庭欣透視裝配千萬鑽飾

陳庭欣表示穿著性感晚裝有經驗，但最緊張是身上的鑽飾，怕不小心甩了一粒鑽石。問她性感打扮是否預先讓男友審批？她稱打扮是工作一部分，毋須男友批准，但她會拍照跟對方分享。陳庭欣又稱昨晚的小生、花旦也盛裝打扮，她在化妝間看到極性感的陳煒時，自己險噴可樂。

昨晚家燕姐穿紅色晚裝曬事業線，以價值400多萬的鑽飾配襯，性感程度不比年輕女藝人遜色。家燕姐稱早前為演唱會減了10多磅，身體更健康，雖然演唱會結束，但她會繼續運動與跳舞。

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