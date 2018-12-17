蕭正楠黃翠如驚爆已婚搶鏡 馬德鐘李佳芯封視帝后

記者：鍾一虹、陳釗、林祖傑

攝影：黃梓烜、鍾偉茵

蕭正楠與黃翠如屢傳婚訊，他們一直未有承認。昨晚蕭正楠與曹永廉獲得「最受歡迎電視拍檔」，蕭正楠從女友黃翠如手上接過獎項後，他突然緊張似有事要宣布，即時引起大家起哄，然後他稱翠如做太太，他說：「2018年在我工作上有好多成就，拍到好劇及綜藝節目，在我人生中亦做咗個好大決定，好想趁這個機會……多謝我太太黃翠如。近幾日都心神恍惚，希望做些浪漫事情感動到我太太，但我腦仔有限，唔識講嘢，緊張了成晚，多謝她令我學識照顧人，做個更加好男人，今次承諾幾大鑊，全香港都知道。」全場藝人起身歡呼，蕭正楠與「蕭太」黃翠如應要求台上咀嘴。

4、5月新西蘭註冊結婚

蕭正楠其後受訪時透露，是今年4、5月在新西蘭註冊結婚，他說第一次想在過山車上求婚，但翠如太驚沒有望他的戒指，因而取消行動，第2次就成功。當時註冊只有他們，事前有知會家人。他笑翠如拿錯結婚申請書到女子法庭排隊，說她太可愛。等到現在才公布，他說之前適合時機，卻撞正鄭嘉穎、陳展鵬結婚又宣布太太懷孕，到昨晚獲獎好日子，所以對全港觀眾講。有指他騎劫頒獎禮，曹永廉幫口說講兩句啫！會否補擺喜酒？蕭正楠說要同翠如商量。

16次提名 馬德鐘零的突破

蕭正楠與黃翠如的婚訊搶風頭，最後頒發視帝、視后都是高潮所在。入行25年獲16次提名的馬德鐘憑《跳躍生命線》擊敗張衛健、王浩信、袁偉豪及馬國明，作出零的突破，首奪視帝。他說：「沒想過，好開心，好有分量這個獎，第一次攞獎。」他續說：「吃過苦先知甜的美好，多謝TVB給我一個平台，多謝支持我的朋友、傳媒朋友。」他再多謝曾勵珍和樂易玲、父母及妻兒。台下的張曦雯和劉佩玥亦感觸落淚。

馬國明則憑《宮心計2深宮計》再奪「最受歡迎電視男角色」，當他獲悉得獎時露出天然呆的表情，一臉愕然稱莫名其妙。

馬國明冧莊露天然呆表情

馬國明說：「唔使畀紙巾我，我唔係代言人，我冇收到錢，其實我貼諾懿。但我唔係蕭正楠註咗冊，唔使咁大反應，唔知點解攞獎，莫名其妙，總之好大驚喜。」

李佳芯自認一嚿飯

《BB來了》李佳芯大熱登上視后寶座，擊敗星馬「雙料視后」黃智雯，還有陳煒、胡定欣、楊怡，首度封視后。她有點難以置信，講感言時冷靜說：「多謝珍姐（曾勵珍）在我最想放棄時候扶持我，多謝每個曾用過我的監製，成就我今日企喺度，亦要多謝一班『允豬』。想講我不是贏在起跑線的人，其實我只是一嚿飯，只想做好眼前的事，只知成功要靠自己……我不是好叻，仲有進步空間，做得更好。」陳煒爭視后大熱倒灶，憑《宮心計2深宮計》獲「最受歡迎電視女角色」，她激動爆喊說：「多謝TVB，在我人生最低潮簽我，太平公主角色好大挑戰，對白好難，多謝台前幕後團隊，多謝所有觀眾，屋企人。」

林淑敏奪最佳女配角

《愛‧回家之開心速遞》飾演「大小姐」的林淑敏終於奪得「最佳女配角」，她感謝公司栽培，她記得7年前曾患過大病，當時想自己能做什麼，當年樂易玲致電給她，叫她不用擔心，繼續返工。她又多謝老公支持和鼓勵。梁烈唯憑《是咁的，法官閣下》獲「最佳男配角」，他有點不相信，多謝無綫栽培14年，令他學會很多，早幾年發生了很多事情，令他想過放棄，幸得身邊人及公司支持，在他最迷失時給予工作。

《跳躍生命線》大贏家

《跳躍生命線》獲得「最佳劇集」、「最佳男主角」及「最受歡迎電視歌曲」插曲《但願人長久》，成為大贏家，當中有份參演的何廣沛，亦贏得「飛躍進步男藝員」。