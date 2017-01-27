IZ*ONE襲港自爆愛吃熱狗 《Produce 101》第4季明年全球招兵

韓國有線電視台Mnet主辦的才藝真人騷《Produce 101》第3季，選出12名日韓優勝者，組成期間限定女團IZ*ONE，今年10月出道至今，前日首度來港出席MAMA頒獎禮，即奪得亞洲新人獎，連同在韓國MAMA獲頒最佳女新人，合共獲得兩獎，可謂滿載而歸。

老幺張元英受照顧

由9名韓國成員及3名日本AKB48家族隊員組成的IZ*ONE，被問到成員之間可有溝通問題？她們異口同聲表示沒有，甚至覺得這是難得的機會，互相學習對方的語言。

不過，日本成員宮脇咲良、矢吹奈子及本田仁美承認，學習韓語很困難，難怪她們演出韓國節目時，仍以日文對答，「其實韓國隊友已很親切地教導我們」，3人又表示在韓國生活後，愛上吃韓式芝士熱狗。

在節目中勇奪冠軍的14歲張元英，跟隊長權恩妃年紀相差9歲，她透露未有因為自己是老幺而被隊友欺負，反而獲得她們照顧，「我不懂的事，她們都會教我」。

事實上，由Mnet創辦的《Produce 101》系列，一連3季先後捧紅女團I.O.I、IZ*ONE及男團Wanna One。前晚在MAMA頒獎禮上，更宣布明年推出第4季，命名為《Produce X101》，預計明年上半年播出。

據悉新一季將會選出新男團，現正開始接受報名。除了正在韓國經理人公司受訓的練習生可以參賽外，來自世界各地有意進軍韓國K-Pop界、有潛質且年滿13歲的男生也可參加，藉此選出Wanna One師弟組合。

今年正值MAMA舉行10周年，Mnet母公司CJ E&M局長金顯修接受本地傳媒訪問時透露，連續7年在港舉行頒獎禮，因為香港是一個國際經濟及文化中心，吸引世界各地的人聚集在一起，不過，除了香港之外，明年也會考慮到其他亞洲地方舉行MAMA。

BTS曾醞釀解散

MAMA經常被外界質疑賽果欠公平，加上今年YG及SM兩大娛樂公司旗下歌手均全體缺席，金顯修直言挑選司儀及出席嘉賓的準則，就是要夠紅，他大讚2014年的表演嘉賓陳奕迅，能駕馭整個舞台，帶動全場粉絲一齊唱歌。

提起前晚MAMA頒獎禮上，BTS壓軸奪得年度藝人大獎，7名成員領獎時激動落淚，其間Jin驚爆組合今年初曾醞釀解散，幸好經過商量後，決定繼續走下去，才有今日的成績。

不少粉絲得悉後大為驚訝，有人更翻出BTS隊長RM在今年3月與最近發表一篇社交媒體留言作比較，才發現組合今年的確經歷過低潮期。

記者：林祖傑、蘇珮欣

攝影：鍾偉茵

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