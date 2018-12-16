未見卓林Andi 吳綺莉獨自到西環買藥

昨午1時許，吳綺莉獨自離家駕車往西環一間藥房買藥，她素顏戴上黑框眼鏡，一臉倦容。由於被傳媒追訪，不少市民都好奇地望她。她買藥後再駕車返家，記者問她連串問題，買藥是否身體不適？有無同卓林傾談？卓林是否搬返家住？欠租搞掂未？她都未有回應，只說：「辛苦晒、辛苦晒、唔講喇！唔該晒！」然後匆匆上樓。

龐景峰關心卓林

卓林好友龐景峰前晚出席活動，他說未有留意卓林欠租的事，覺得卓林返港應該知道自己做什麼，有恭喜她結婚，但始終覺得19歲結婚太早。會否經濟上幫助？他說應該交給她的親人幫助較好，如有需要可致電給他，會看情况。他自言17歲至20歲的人生階段，他做錯好多事。現在卓林19歲，應該返學，為未來鋪路。他現在仍跟家人住，因香港租金貴，可以慳好多錢。

記者：劉永銳

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