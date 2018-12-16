社交平台「復活」 張栢芝曬玉背做生招牌

傳聞「產後」的張栢芝漸活躍了，頭炮是帶Quintus到遊艇會玩，她衣著包到冚，有揣測是坐月中不能入風；數天後她又在大埔康樂園寓所附近舉行的義賣領養活動現身；前晚栢芝再現真身，為許廷鏗的《停半分鐘聽一闋歌》殺入「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後10強拉票。許廷鏗在社交平台上載跟栢芝的短片，栢芝戴着自家品牌的Cap帽，兩人一人一句讀出歌詞，栢芝拿着一張寫了歌名的紙仔。

為許廷鏗拉票

栢芝在社交平台「神隱」已有半年時間，今次她再現身，相信她的粉絲也為此感驚喜。特別是「封塵」已久的社交平台又活躍起來，前日開始不斷更新有新帖文，雖然大部分是轉貼她自家品牌的產品，也有栢芝做模特兒的近照，黑絲誘惑是型格表現。帖文又有介紹她創的潮牌於中環開設的實體店，杜汶澤與太太田蕊妮也有讚好支持。栢芝換了facebook的個人資料照片，赤膊見背部有「張栢芝」的Logo，名副其實的生招牌。

黑絲型格Look

網站資料顯示，栢芝於2018年中推出全新個人品牌SeeCeciStreet，她曾經跟很多國際品牌的設計師及時尚雜誌合作，對時尚擁有獨特的個人體驗。她希望透過自家品牌將自己的風格，設計及生活喜好與經歷融入產品，呈現給大眾。

娛樂組