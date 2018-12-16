被公司「照肺」 拍完新劇停工 黃子恆︰會修心養性

無綫第二晚盆菜宴前晚於無綫停車場舉行，筵開198圍，接近200名藝員出席，除黃子恆外，還有汪明荃、黄心穎、 楊明、腹大便便的張名雅、鄭俊弘及胡楓等。無綫行政總裁李寶安席上宣布明年員工薪金調整平均加3%及平均有一個月花紅。

久沒聯絡迪子 避談曖昧短訊

黃子恆被問到現在心情如何？他表示每天都要開工，劇集《機場特警》拍到本月20多號，埋尾好緊張。（之後是否可以休息？）暫時未收到之後要開工，會有個短期假期。（會出埠散心？）都想，但聖誕是旺季，我不鍾意節日外遊。」提到迪子爆他的曖昧短訊？他說有看報道，但無話要說，跟對方亦很久沒聯絡。有否擔心影響形象？「做好自己，無論藝人或任何人，都要做好自己。（經此一役會否修心養性？）會，我們是榜樣，藝人一舉一動都受人注意」。

會否被女人嚇驚？黄子恆笑指沒特別，隨緣吧，目前先投入工作。有指他每次的感情都很麻煩？他說：「是，但緣分到來不能逃避。（公司有否照肺？）有了解情况，我不會欺騙公司，也有叫我小心點。」他憑《 是咁的，法官閣下》角逐男配角，雖然很多人讚他演得好，但他未敢去想會獲獎。

傳內地女粉絲做墮胎手術

黃子恆拒認是內地女粉絲懷孕的經手人，女粉絲聲言懷孕4個多月，昨日有報道她在廣州由朋友相伴往做墮胎手術。對於黃子恆堅稱只跟該女粉絲發生一次性關係，並且已一年半沒有見面，可以驗DNA以證明跟對方的胎兒無關？女粉絲稱有證據證明自己的說話，但朋友皆勸她不要將事情鬧大，最後是自己受傷害，而且她不想讓父母知道這件事。

黃心穎預告戰衣中門大開

黃心穎沒趁機為男友馬國明拉票，稱自己和男友都是怕醜之人，「今年正經地叫人投我一票，是因為對《宮心計2深宮計》有點信心」。她說已準備戰衣，會很性感，中門大開，男友看過，但非要對方批准，「毋須要任何人准許，他都話性感，叫我小心，今次是我第一次那麼性感」。說到李寶安表示會加人工？心穎指雖然不關藝員事，但員工有人工加，也替他們高興。

記者：柯美