未肯宣布再做老竇 城城：留意太太個肚

預告帶女兒出巡感受聖誕氣氛

活動鼓勵小朋友學習儲蓄，城城從小受父母影響養成儲蓄習慣，用來置業，對女兒亦早有計劃，「由她出世就儲起長輩送的利市，待她從小有儲錢和理財的價值觀。不會刻意讓她常穿一身名牌，這方面和太太（方媛）理念一致。」

傳城城再為人父多時？他話有玄機道：「趁聖誕報喜訊？都是那句，一直好喜歡小朋友，都想為女兒添個伴，弟弟或妹妹都好，有新成員是好開心的。多謝大家祝福，等天安排，可以留意我太太個肚！」城城前晚出席《第3屆澳門國際影展暨頒獎典禮》閉幕禮，他大讚合演電影《麥路人》的萬梓良是好用心的專業演員，有糖尿病好易攰，拍戲較辛苦，他都願意接拍，希望他快些痊癒，一同出席影展。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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