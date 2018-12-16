未肯宣布再做老竇 城城：留意太太個肚

【明報專訊】郭富城昨日出席「聖誕頌歌節」活動，支持兒童發展配對基金，為下一代未來發展籌款，並帶領唱聖誕歌。忙於世界巡迴演唱會的城城，趁聖誕節有兩日假期，會陪家人慶祝，還準備低調出巡，帶1歲多的女兒到尖沙嘴感受節日氣氛。談到女兒Chantelle，城城即變身慈父甜笑說：「聖誕禮物，太太女兒一定有。雖然她未識講要禮物，反而懂得將手上食物餵給我，好sweet！」
預告帶女兒出巡感受聖誕氣氛
活動鼓勵小朋友學習儲蓄，城城從小受父母影響養成儲蓄習慣，用來置業，對女兒亦早有計劃，「由她出世就儲起長輩送的利市，待她從小有儲錢和理財的價值觀。不會刻意讓她常穿一身名牌，這方面和太太（方媛）理念一致。」
傳城城再為人父多時？他話有玄機道：「趁聖誕報喜訊？都是那句，一直好喜歡小朋友，都想為女兒添個伴，弟弟或妹妹都好，有新成員是好開心的。多謝大家祝福，等天安排，可以留意我太太個肚！」城城前晚出席《第3屆澳門國際影展暨頒獎典禮》閉幕禮，他大讚合演電影《麥路人》的萬梓良是好用心的專業演員，有糖尿病好易攰，拍戲較辛苦，他都願意接拍，希望他快些痊癒，一同出席影展。
記者：林蘊兒
攝影：鍾偉茵
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