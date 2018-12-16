劉德華紅館跨年騷開鑼 朱麗倩劉向蕙破天荒捧場

劉德華演唱會昨晚首場演出，好友黃日華、苗僑偉、汪明荃、羅家英及鄭中基夫婦捧場，直至場館關燈後，華仔的父母、太太朱麗倩和囡囡劉向蕙（Hanna）到觀眾席就坐欣賞，兩旁則有保安守護，避免被觀眾上前拍照騷擾，Hanna由同行的女友人抱實，見她雙眼大大，非常精靈，未知是否場地太多人，有少少怯場。

劉向蕙怕多人怯場

晚上8點40分正式開騷，華仔穿上全白色的長衫唱出《預謀》，之後除去外套露出雙臂，執起鼓棍在舞台中央打鼓，展現強勁的麒麟臂。演唱會頭部分演出充滿中國風，華仔換上粉紅色的中國衫唱《中國人》和《笨小孩》，身旁的舞蹈員換上大戲裝配合舞步。

舞台打鼓曬麒麟臂

華仔先向觀眾打招呼，惹來全場尖叫聲，興奮不已的他全場走了一圈，他說：「沒開演唱會8年了，8年前生小朋友的話，現在都8歲了，我要好好感受這8年未感受到的掌聲。」他坐在舞台中央，興奮滾來滾去，他續道：「我已忘記了，你們還記得嗎？我都老了，你們都未老？有只懂聽普通話的朋友嗎？那就麻煩了，我今晚會講廣東話，你們學習廣東話啦！」

華仔感性提到去年墮馬受傷的事，「去年自己不小心，要你們擔心了，我自己都好緊張，未試過一次過做這麼多運動，在此我慎重、嚴肅和真誠同大家講聲多謝，過去一年間收到很多很多祝福，多謝晒！」

重提墮馬受傷 感激支持

觀眾入場時，有被懷疑買了假票，亦有人遺失門票，又有購買「黃牛票」進場不成功，場館報警處理。有關劉華個唱傳捉到人賣假飛，華仔公司回應：「是有此事。警方及紅館票務已處理。」

開騷前華仔在紅館後台進行拜神儀式，過百粉絲圍觀拍照，不時有人叫「爸爸」、「老大」和「華仔」，祭壇全枱都是素祭品，華仔誠心上香後化寶，祈求演出順利，隨後重新戴上Cap帽入後台準備。

門外都特設紀念品售賣區，吸引大批粉絲排隊支持，紀念品有衣服、外套、水壺、毛巾、絲巾手及頸鏈等，價錢由$120到$1480不等。

記者：楊安莉

攝影：鍾偉茵

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