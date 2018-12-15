被視為DC重頭戲的《正義聯盟》，雖然一片有齊超人、蝙蝠俠、閃電俠、水行俠及神奇女俠等超級英雄助陣，去年上映卻遇滑鐵盧，票房不算理想，口碑更是兩極。

今年輪到美劇《權力遊戲》大隻佬積遜莫瑪（Jason Momoa）獨挑大樑的《水行俠》開畫，華納電影公司找來擅拍驚慄片如《恐懼鬥室》、《兒凶》及《詭屋驚凶實錄》系列的溫子仁執導，外國影評人反應卻是出奇地好，究竟溫大導有何法寶？

拒絕認同身分

《水行俠》電影改編自原著漫畫，以擁有一半人類一半亞特蘭提斯海底王國血統的「水行俠」亞瑟古雷，在海洋和陸地兩大族群即將爆發戰爭的邊緣，展開尋根之旅，並決定是否要繼承亞特蘭提斯王位作為故事起點。

繼《正義聯盟》後，積遜莫瑪再次飾演水行俠，他的母親是金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）扮演亞特蘭提斯女王，父親則是一名看守燈塔的普通人湯古雷，二人秘密相愛，誕下兒子亞瑟，令他天生擁有統領亞特蘭提斯王國的身分，以及在深海呼吸和魚類溝通的異能，偏偏他對這個獨特身分不表認同，寧可留在陸地生活，默默守護兩地的人民。

阻止海陸開戰

然而這道溝通的橋樑，隨着亞瑟的同母異父弟弟、現任亞特蘭提斯國王歐姆決定一統七海，再征服陸地而即將毁滅。為了平息干戈，亞瑟跟安柏赫特（Amber Heard）飾演海洋澤貝國公主梅拉，結伴尋找失落了的亞特蘭提斯國王三叉戟，利用它的驚世力量，阻止戰爭發生。

為了應付大量動作場面，不單積遜莫瑪努力操肌，就連安柏赫特亦需要在開鏡前4個半月，接受一星期6日的密集式體能特訓；戲中飾演奸角歐姆的柏德烈韋遜（Patrick Wilson）亦不例外，為了讓觀眾認同他有對付水行俠的能耐，首先增加15磅體重，再改變肌肉分布，令人相信他倆可以鬥個旗鼓相當。

與導演5度合作

柏德烈韋遜可算是溫子仁御用男星，兩人先後在《兒凶》及《詭屋驚凶實錄》系列4度合作，當然默契十足。據報當導演邀請他拍《水行俠》時，還未看過劇本，便已答應演出。事實證明由他扮演亞特蘭提斯國王，不單霸氣十足，而且演來絕非傳統奸角模樣，他為了嚴懲污染海洋的人類，必須要統治陸地、殺敗水行俠亞瑟，他都認為理據充分，敵人死有餘辜。

除了柏德烈韋遜外，《水行俠》編劇、監製、攝影師、剪接師及美術指導等幕後工作人員，都是溫子仁的合作班底，拍攝自然得心應手。有傳今集尚未開畫，電影公司已籌拍續集，可見信心十足。

文：張晴