《福布斯》選年度最高收入模特兒 Kendall年掙1.75億稱冠

對於Kendall來說，今年絕對是苦樂參半，年中她接受《Love》雜誌訪問時發表貶低同業的爭議性言論，雖然她事後否認，批評記者斷章取義，但不獲同行和網民接受，Kendall唯有暫時停工避風頭；年底復出亮相各大時裝周及Victoria's Secret內衣騷，以實際行動證明自己努力，總算捱過風波，加上在2018年結束前，再獲《福布斯》選為模特兒界的年度吸金王，證明努力沒有白費。

Karlie Kloss急升第2位

今年10月跟未婚夫Joshua Kushner正式拉埋天窗的26歲名模Karlie Kloss，年掙1300萬美元（約1億港元）由去年第7位大幅攀升至亞軍位置。由於Joshua是美國總統特朗普女兒伊萬卡（Ivanka Trump）丈夫賈瑞德庫什納（Jared Kushner）的胞弟，Karlie從此多了一個「特朗普親戚」身分，未知對於身為民主黨支持者的她來說，會否影響其模特兒生涯？

並列第3位的Chrissy Teigen和露絲韋莉，同樣年掙1150萬美元（約8970萬港元）；至於前年冠軍的巴西名模Gisele Bundchen，今年跌落第5位，跟近年主力拍戲如《自殺特攻：超能暴隊》及《紙上城巿》的Cara Delevingne，一樣掙到1000萬美元（約7800萬港元）薪酬。

值得一提的是，模特兒姊妹花Gigi Hadid和Bella Hadid經常在花生騷上有影皆雙，然而收入卻略有不同，前者以950萬美元（約7410萬港元）險勝後者的850萬美元（約6630萬港元），分別排名第7和8位。荷蘭超模Doutzen Kroes排名十大榜末。