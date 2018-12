《福布斯》選年度最高收入模特兒 Kendall年掙1.75億稱冠

【明報專訊】美國財經雜誌《福布斯》公布本年度最掙錢的模特兒排行榜,真人騷《Keeping Up with the Kardashians》家族成員、年僅23歲的Kendall Jenner蟬聯冠軍,在過去一年勁掙2250萬美元(約1.75億港元),大幅拋離對手包括新婚人妻Karlie Kloss、男歌手John Legend的愛妻Chrissy Teigen以及《變形金剛》女星露絲韋莉(Rosie Huntington-Whiteley)。