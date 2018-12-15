擬拍《大時代》電影版 秋官提議汪阿姐做女丁蟹

一年一度《萬千星輝頒獎典禮》明晚舉行，阿姐認為在馬來西亞和新加坡得獎的袁偉豪和黃智雯人氣高企，她說：「其他候選者都好好，可能未發功。我沒有特別心水，個個都好努力。」

男女丁蟹大鬥法

提到張衛健有份爭視帝，呼聲甚高，阿姐雖然未看過他主演的《大帥哥》，但認為他太耐未有為香港拍劇，所以有新鮮感，她看過宣傳片，都覺得幾得意。張衛健曾言如果得獎會繼續拍劇，阿姐則認為他即使沒得獎都要繼續拍劇，不應遺忘香港觀眾。

至於阿姐幾時拍劇？她稱要遇到好劇本和好對手才考慮，因不想重複做阿媽鬧人的角色；臨開騷才匆匆趕到的秋官，被問到會否和阿姐合作？他說：「如跟阿姐合作，可以再做情侶，因我們做對手戲談情多年，經驗豐富。」日前秋官與《大時代》4隻蟹仔重聚，透露有機會開拍電影版《大時代》，他即開玩笑拖阿姐落水：「有傾過。如果叫阿姐參與都幾有新鮮感，她做女丁蟹，來個男女丁蟹大鬥法，找韋家輝監製，劉青雲做我們兒子，周慧敏是阿姐帶來的女兒，不是我親生的，用來騙我的。」

西九文化戲曲中心將於本月30號舉行開放日，身為八和會館主席，阿姐表示如此重要的日子，屆時必定在場打點一切。秋官嘆演粵劇必須辛苦練習，他擔心自己捱不住；秋官透露準備為網劇開工，稍後要返內地拍攝。

記者：林蘊兒

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