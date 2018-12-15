卓林Andi欠租 房東報警 吳綺莉收拾殘局帶女去銀行

卓林身上只得20元

卓林返港後與Andi一直在賓館租房居住，前日她們因欠租問題再成為報道焦點。有指她們每日房租450元，但近日欠租多日，被催交租時一直拖延。

前晚房東認出卓林，勸她付清房租，但有指她當時身上只得20元，最後驚動警員到場。

警員勸卓林聯絡家人，卓林無奈致電媽媽，吳綺莉答應房東繳清房租，事件獲得解決，警方將案件列作租務糾紛處理。

卓林昨日凌晨與Andi拿著行李離開賓館，乘坐的士到吳綺莉的大坑寓所，的士錢都是由吳綺莉代為支付。

十指緊扣曬恩愛

到下午1時30分，吳綺莉、卓林和Andi一齊離開寓所，卓林全黑打扮，穿連帽衛衣，Andi亦穿上連帽衛衣及外套，戴上粉紅色口罩，2人十指緊扣曬恩愛，卓林沿途以手機拍攝追訪她們的傳媒。而吳綺莉刻意將帽拉低，全程木無表情，不發一言。

三人齊齊返寓所

吳綺莉開車載卓林與Andi到跑馬地，吳綺莉先落車到銀行取東西，卓林和Andi在車內等候，吳綺莉上車後，3人再到隔籬街，今次輪到卓林和Andi下車行入另一間銀行，2人在櫃台入錢，未知是否過數給賓館房東？最後3人再返回寓所，全程未有回應傳媒提問。

記者：劉永銳