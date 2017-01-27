Angelababy仙氣公主踏紅地氈 IZ*ONE毋懼寒風騷長腿

宋仲基壓軸現身繼續親民

女星中以《繼承者們》51歲女星金成鈴穿黑色吊帶低胸露背裙最性感，在安宰賢陪同下踏上紅地氈。宣美看似不性感，原來暗藏大露背；鄭麗媛則以銀包背心裙玩低調。第二次參與MAMA的Angelababy（楊穎）選擇穿透視公主裙上陣，仙氣十足，被司儀問到有沒有聽Kpop？她不諱言是BIGBANG粉絲。

GOT7扮cute 粉絲尖叫

女團IZ*ONE毋懼寒風騷長腿，成員張員瑛更擺出可愛甫士冧粉絲。TWICE以青春造型扮撒嬌贏得粉絲尖叫，而OH MY GIRL 的YooA造型就最突出，低胸大騷身材。男團BTS防彈少年團人氣最勁，率先獲頒「I SEOUL U」感謝狀，他們大派飛吻冧粉絲。Wanna One受歡迎程度亦不弱，11名成員齊擺有型甫士。GOT7扮cute惹來粉絲尖叫。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵